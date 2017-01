Friedrichshafen Oberbürgermeisterwahl: Sandra Mailänder lädt zum Stadtrundgang im Rollstuhl ein

Friedrichshafen wählt am 12. März den Oberbürgermeister. Im Rahmen einer SÜDKURIER-Serie sagt Sandra Mailänder, wo sie als Mensch, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, in Friedrichshafen Probleme sieht.

"Ich möchte die Verwaltungsspitze dazu einladen, zusammen mit mir mit dem Rollstuhl durch die Innenstadt zu fahren. Und alle Beteiligten sollten nicht vergessen, vorher einen Liter Wasser zu trinken." Ein unkonventioneller, aber ernst gemeinter Vorschlag, den Sandra Mailänder auch an den künftigen Oberbürgermeister richtet. Die 46-Jährige weiß, wovon sie spricht. An Multipler Sklerose erkrankt, ist die frühere Sekretärin größtenteils auf den Rollstuhl angewiesen.

Auch Menschen mit Handicap müssen mal ins Rathaus. "Ohne Kopfsteinpflaster ist es allerdings nicht zu erreichen", bedauert Mailänder. Auch der Weihnachtsmarkt sei für alle Rollstuhlfahrer ein "No Go": "So schön die neuen Hütten sind – sie sind nur über Stufen begehbar oder der Tresen ist zu hoch." Ein weiteres Problem sind Behindertentoiletten im Stadtgebiet: Es seien zu wenige und sie seien nicht mit den nötigen Standards ausgerüstet. "Schiebetüren oder elektrische Türen sollten selbstverständlich sein. Die Türen sollten alle mit Euroschlüssel zu bedienen sein, sodass sie automatisch verriegeln. Nicht zu vergessen die Griffe in den WCs – sie sind meist zu hoch angebracht."

Weiter fordert sie, dass bei der Bäderplanung darauf geachtet wird, dass Rollstuhlfahrer keine Begleitperson mehr benötigen, um zum Beispiel einen Lift für den Zugang ins Wasser zu bedienen. "Auch hier wären kurze Wege wünschenswert und die Umkleidekabine sollte nicht in der hintersten Ecke sein, wie früher in Fischbach." Und bei einer eventuellen Neugestaltung des Uferparks sollte auf Kopfsteinpflaster unbedingt verzichtet werden.

"Manche Dinge sind ein Armutszeugnis", sagt die Häflerin mit Blick auf die ihrer Ansicht nach für viele Behinderten katastrophale Situation am Bahnhof. Sehr zufrieden ist sie, dass die Stadt vor wenigen Monaten die Stelle eines Behindertenbeauftragten eingerichtet hat. "Schön, endlich einen Ansprechpartner zu haben. Ich hoffe aber sehr, dass sein Wort von städtischer Seite auch gehört und wird und dass es sich nicht nur um eine Alibi-Stelle handelt."

Die Häflerin liebt ihre Heimatstadt. Dass in Friedrichshafen für Menschen mit Handicap schon viel erreicht wurde, weiß sie zu schätzen. "Aber es gibt noch viel zu tun. Ich hoffe, dass der künftige Bürgermeister die Belange von Menschen mit Behinderung weiterhin ernst nimmt."