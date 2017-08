Friedrichshafen Oberbürgermeister lädt zur Radtour

Andreas Brand lädt alle Bürger am Samstag, 9. September, zur alljährlichen Fahrt durch die Stadt

Die Radtour durch die Stadt mit Oberbürgermeister Andreas Brand ist längst Tradition. Wie die Stadt mitteilt, lädt der OB die Bürgerinnen und Bürger wieder am Samstag, 9. September, ein. Die Tour startet um 13 Uhr am Romanshorner Platz. Von dort aus sollen interessante Standorte oder Gebäude angesteuert, besichtigt und sachkundig erläutert werden. Die Tour führt die Gruppe auch über ein 1,7 Kilometer langes Teilstück des neuen Velorings, das ebenfalls am Samstag, 9. September, um 11 Uhr hinter dem Bodenseecenter offiziell freigegeben wird. Das vollständige Tourprogramm wird erst am Veranstaltungstag bekannt gegeben. Wer mitradelt, hat laut Mitteilung der Stadt ausreichend Gelegenheit, mit Oberbürgermeister Andreas Brand ins Gespräch zu kommen. Die Rundfahrt endet mit einem gemeinsamen Vesper. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte Fahrradhelm mitbringen.