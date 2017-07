Friedrichshafen Oberbürgermeister Brand informiert sich in Ailingen

Vier große Projekte beschäftigen die Ailinger, darunter die sanierungsbedürftige Rotachhalle. Oberbürgermeister Andeas Brand hört sich die Ideen und Wünsche bei einem Ortsrundgang an.

Gemeinsam mit Ailingens Ortsvorsteher Georg Schellinger und dem Ortschaftsrat startete Oberbürgermeister Andreas Brand jüngst am Ailinger Rathaus zu einem Spaziergang durch die Gemeinde, wie die Stadt mitteilt. Auf dem Weg: vier große Projekte.

Die Ailinger Rotach-Halle ist sanierungsbedürftig, auch die Heizung ist defekt, wie die Stadt weiter mitteilt. Der Wunsch von Schellinger: Im nächsten Haushaltsjahr könnten die Planungen beginnen, dabei sollten mögliche Synergien mit der Turn- und Sportgemeinde (TSG) Ailingen genutzt werden: Da der Verein wächst, wächst auch der Bedarf an Umkleiden und Sanitärräumen, die eventuell in einer neuen Halle untergebracht werden könnten. Bei den Umbauplanungen des Vereins sind bereits erste Überlegungen und Ideen entstanden, wie eine Doppelnutzung umsetzbar sein könnte. Die anstehenden Umbauarbeiten sowie der Neubau des Seehasenfundus strapazieren die Verkehrssituation und die Straße, die eine Entlastung der Leonie-Fürst-Straße, der Rotachstraße und der Zufahrt über den Tobelbach notwendig machen, spätestens dann, wenn auch die Feuerwehr dorthin umzieht. Der nächste Halt war an der Kindertagesstätte Sonnenschein, deren Standort laut Kindergartenbedarfsplan gestärkt werden soll. Prinzipiell seien verschiedene Ideen denkbar, so Schellinger, vor allem auch in Zusammenarbeit mit den Johannitern, die die Kita betreiben. Im Zuge dessen kam auch die Ortsmittenentwicklung zur Sprache. Ziel ist, Bauflächenpotenziale innerorts zu untersuchen und durch eine städtebauliche Rahmenplanung zu definieren. Schwerpunkt der Untersuchung sollen die Hauptstraße, die Ittenhauser Straße und die Hirschlatter Straße sein.

Das letzte Stück führte über den Friedhof, um sich den geplanten Standort für neue Urnenstelen anzuschauen und das Thema Tiefgräber zu besprechen. Weil vorhandene abgeräumte Gräber aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht nochmals belegt werden können, muss Platz für weitere Tiefgräber geschaffen werden. Mittel für den kommenden Haushalt wurden dafür bereits angemeldet.