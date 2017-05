Friedrichshafen Oberbürgermeister Andreas Brand wird verpflichtet

Im Rahmen eines festlichen Aktes am Mittwoch, 21. Juni ab 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus wird Friedrichshafens OB für seine zweite Amtszeit verpflichtet.

Friedrichshafen – Oberbürgermeister Andreas Brand wird im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 21. Juni, 19.30 Uhr für seine zweite Amtszeit verpflichtet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu der Veranstaltung im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses eingeladen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Brand ist am 12. März mit 79,9 Prozent im ersten Wahlgang als OB wiedergewählt worden. Nach der Begrüßung durch Ersten Bürgermeister Stefan Köhler wird Stadtrat Erich Habisreuther den OB auf seine zweite Amtszeit verpflichten. Es folgen Ansprachen von Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Lothar Wölfle sowie vom Vorsitzenden des Personalrates, Hans-Dieter Beller. Danach spricht der OB. Ein Stehempfang schließt sich an.