Friedrichshafen Oberbürgermeister Andreas Brand nimmt 120 Teilnehmer mit auf Radtour

Vom Regen ließen sie sich nicht aufhalten: Rund 120 Teilnehmer folgten der Einladung von Oberbürgermeister Andreas Brand zur Radtour durch Friedrichshafen und bis ins benachbarte Eriskirch.

Jeder Teilnehmer bekommt eine leuchtend gelbe Weste und los geht es in Richtung Eriskircher Ried. Trotz des regnerischen Wetters sind rund 120 Radler gekommen, um mit Oberbürgermeister Andreas Brand durch die Stadt zu fahren. "Wir haben jede Stunde auf den Wetterbericht geschaut und dann haben wir uns entschlossen, einfach loszufahren", sagt Pressesprecherin Andrea Kreuzer.

Erste Station ist das Naturschutzzentrum Eriskirch. "Bei uns regnet es nicht ganz so stark wie in Friedrichshafen", sagt Eriskirchs Bürgermeister Arman Aigner bei der Begrüßung der Gäste. Er erinnerte daran, dass Friedrichshafen und Eriskirch nicht nur Nachbargemeinden sind, sondern auch durch das Eriskircher Ried verbunden. Gerhard Kersting, Geschäftsführer der Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch", lädt die Radler ein, die Ausstellung zu besichtigen. "Unsere Stiftung betreut das Eriskircher Ried und arbeitet daran, ein Netz von Naturschutzgebieten in Baden-Württemberg zu schaffen", sagt er.

Weiter geht es über Wald- und Feldwege zum Mehrgenerationenspielplatz Kitzenwiese. "Wir wollten hier einen Ort, an dem der Enkel spielen und die Großeltern sich bewegen können", sagt Brand. Die Geräte sind so ausgelegt, dass die Kleinen sie zum Klettern und die Großen sie für Fitness-Übungen nutzen können. Die Teilnehmer probieren sofort den Crosstrainer aus, üben Balancieren oder Wippen. "Seit gestern ist die Kitzenwiese auch ein Naturdenkmal", sagt Umweltamtsleiter Tillmann Stottele. "Früher haben hier die Rehe aus dem Seewald ihre Kitze abgelegt, heute blüht auf der Feuchtwiese die blaue Iris und viele Libellenarten leben hier."

Nächste Station ist das frisch eröffnete Teilstück des neuen Velorings. Bürgermeister Stefan Köhler empfängt die Radler mit Kaffee – bei stärker werdendem Regen sind viele froh über ein heißes Getränk. "Wir konnten für den Veloring die Fläche von einem alten Industriegleis nutzen. Unser Ziel ist es, den Ring bis 2021 zu schließen", sagt Köhler. Teile des Velorings sollen auf der Tunneldecke der neuen B 31 verlaufen.

Die ganze Strecke über begleitet ein Feuerwehrwagen die Radler, die Polizisten Werner Hepp und Jürgen Traub sichern die Straßen. "Das ist ein schöner Termin, ich bin seit dem ersten Mal dabei. Man kommt mit vielen ins Gespräch und erfährt so von neuralgischen Punkten, was die Menschen wirklich bewegt", sagt Traub. Sie bedauern es, die weißen Diensträder so selten zu nutzen. "Wir sind zu schwach besetzt, um mit den Räder Streife zu fahren", sagt Hepp.

Nach dem Veloring wird abgekürzt: Weil der Regen jetzt stetig fällt, steuern die Verantwortlichen gleich die Feuerwehr an, statt noch die Neubaugebiete in Allmannsweiler anzuschauen. Trotzdem ist Gastgeber Brand zufrieden mit der diesjährigen Tour: "Ich fand es toll, dass wir zwei Teilnehmer von nur sechs Jahren dabei hatten, die sogar die E-Bikes überholt haben. Und viele haben mir gesagt, dass sie den Bewegungsspielplatz gar nicht kannten", sagt er. Die Feuerwehr versorgt seine Gäste mit Würstchen, vegetarischen Maultaschen und Salaten.