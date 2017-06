Friedrichshafen Oberbürgermeister Andreas Brand für zweite Amtszeit verpflichtet

Vor rund 350 Gästen wurde Oberbürgermeister Andreas Brand am Mittwochabend im Graf-Zeppelin-Haus für seine zweite Amtszeit verpflichtet.

Sichtlich gerührt war Andreas Brand, nachdem er vor rund 350 Gästen den Amtseid geschworen hatte. Applaus brandete auf, ergriffene Stimmung im Hugo-Eckener-Saal. "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. So wahr mir Gott helfe", lautete die Formel, die er Gemeinderat Erich Habisreuther fehlerfrei nachsprach. Damit ist Andreas Brand nun auch formaljuristisch der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen für die nächsten acht Jahre. Brand dankte in seiner Rede dem Gemeinderat ausdrücklich dafür, dass diese Gemeinderatssitzung im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses stattfand. "Diese besondere Aura unserer Stube am Bodensee ist etwas ganz Besonderes", sagte er.



Zuvor hatte Erster Bürgermeister Stefan Köhler die vielen Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Adel, Bildung, Handwerk und Vereinen begrüßt – tatsächlich war alles gekommen, was in Friedrichshafen Rang und Namen hat. Köhler gratulierte dem alten und neuen Oberbürgermeister noch einmal zu dem glänzenden Wahlergebnis, das Brand bei der letzten OB-Wahl eingefahren hatte. "Ziemlich exakt 80 Prozent der Häfler haben Sie als Stadtoberhaupt der besten, schönsten und dynamischsten Stadt am nördlichen Bodenseeufer gewählt", sagte Stefan Köhler.

Auch Erich Habisreuther, dem die ehrenvolle Aufgabe der erneuten Verpflichtung des Oberbürgermeisters vom Gemeinderat übertragen worden war, fand lobende Worte. "Dank Ihnen steht die Stadt finanziell ausgezeichnet da. Es ist maßgeblich Ihr Verdienst, dass wir den Spatenstich an der B 31 erleben konnten. Alle Ihre Verdienste hier auszuführen, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen", so Habisreuther.

Nach den Reden von Regierungspräsident Klaus Tappeser, Landrat Lothar Wölfle und Personalrat Hans-Dieter Beller, bedankte sich Brand bei den Wählern, die ihn erneut zum OB gewählt hatten. "Danke für Ihre Bestätigung und Ihren Vertrauensvorschuss für die nächsten acht Jahre als Ihr Oberbürgermeister. Die Verpflichtung ist das äußere Zeichen, mein öffentliches Bekenntnis und Versprechen, Ihr Vertrauen auch in der Zukunft zu rechtfertigen und zu bestätigen", erklärte Brand. Er diene gerne für die Stadt und ihre Ortschaften. "Mir ist es wichtig zu erkennen, was Sie als Bürger umtreibt, was Sie fühlen", fuhr er fort. Die Amtskette sei das Symbol seiner Amtszeit: "Sie steht eben nicht für Last und Bürde. Die Kette steht für uns alle: Ich selbst bin ein Glied neben vielen in dieser Kette. Im Grunde hat diese Kette rund 60 000 Glieder, soviel wir Einwohner haben", sagte der 53-Jährige.

Einen Seitenhieb konnte er sich im Zusammenhang mit dem Streit um die Zeppelin-Stiftung nicht verkneifen: "Dass wir die laufende Auseinandersetzung engagiert austragen müssen, weil Sie uns allen aufgezwungen wurde, das ist und bleibt auch unsere Pflicht und Verantwortung", sagte Brand wohl auch in Richtung Albrechts von Brandenstein-Zeppelin, der im Publikum saß.

Zuletzt lud er die Bürger ein, sich aktiv in die Belange der Stadt einzumischen. "Machen Sie mit, wir gestalten gemeinsam unsere Zukunft unserer Stadt", rief der OB ihnen entgegen. Der Saal dankte seiner Rede mit stehendem Applaus.



Die Verpflichtung

Weil Oberbürgermeister Andreas Brand schon zum zweiten Mal zum Stadtoberhaupt gewählt wurde, wurde er nur verpflichtet. So sieht es die Gemeindeordnung vor. Trotzdem leistete er den Amtseid. Andreas Brand wurde am 12. März 2017 mit 79,9 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang als Oberbürgermeister wiedergewählt.

Musikalisch umrahmt wurde die Verpflichtung von Oberbürgermeister Andreas Brand vom Stadtorchester Friedrichshafen unter der Leitung von Pietro Sarno. Nach dem Festakt gab es noch einen Stehempfang. (mom)