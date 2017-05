Bodenseekreis Ökumenischer Gottesdienst zum Luther-Jahr

Katholische und evangelische Kirchengemeinden feiern an Pfingstmontag in Friedrichshafen einen ökumenischen Gottesdienst an der Musikmuschel. Sie wollen anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation an Gemeinsamkeiten der Kirchen erinnern.

Friedrichshafen – Vor 500 Jahren hat Martin Luther die Spaltung der Kirche eingeleitet, nun wollen die beiden großen christlichen Konfessionen in Friedrichshafen dieses runde Datum gemeinsam feiern: am Pfingstmontag mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Uferpromenade. Gemeinsam feiere man deshalb, erklärt Pfarrer Bernd Herbinger, weil die katholische Kirche von dem historischen Ereignis ebenfalls profitiert habe.

An der Musikmuschel soll der ökumenische Gottesdienst aller evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Friedrichshafen stattfinden. "Das ist ein Novum", erläutert der evangelische Pfarrer und Co-Dekan Gottfried Claß in einem Pressegespräch. Musikalisch untermalt wird der Gottesdienst vom Posaunenchor des CVJM Friedrichshafen und von Chorensemble St. Columban. Der Ablauf soll anders sein als üblich. "Es soll ein bunter, fröhlicher Gottesdienst werden", sagt Pfarrer Claß. Der Gottesdienst soll auch versinnbildlichen, dass die beiden Kirchen zwar 500 Jahre getrennte Wege gingen, aber inzwischen auch viele Gemeinsamkeiten hätten, erklärt der katholische Kollege Herbinger: "Das Gemeinsame überwiegt." Dabei sei die Spaltung nicht notwendigerweise nur negativ für die christliche Kirche, meint Claß, denn "auf der anderen Seite der Medaille" könne man fragen: "Ist Verschiedenheit gleich Vielfalt?"

Auch für die damals schon fast 1500 Jahre alte katholische Kirche habe Luthers Werk einen Sinn gehabt, fügt sein katholischer Kollege hinzu. Denn man habe sich bemühen müssen, dass die Kirche nicht völlig auseinander fällt. Die Reformationsbewegung sei daher Anlass zu eigenen Reformen gewesen. Friedrichshafen blieb danach aber noch Jahrhunderte eine rein katholische Stadt.

Das änderte sich im 19. Jahrhundert. Seit die ersten Protestanten im Jahr 1812 eine eigene Häfler Kirchengemeinde gründeten, seien beide Konfessionen sich am Bodensee viel näher gekommen, sagt Herbinger, insbesondere in den vergangenen 50 Jahren. Der Gottesdienst am Pfingstmontag, 5. Juni, soll eine weitere Brücke sein, und das Motto auf lautet entsprechend: "Ökumene bekommt Flügel" – dargestellt mit einer weißen Taube.

Im Laufe des Gottesdienstes, bei dem ein großer Ballon noch eine Rolle spielen soll, bekommen Teilnehmer auch eine ungewöhnliche Gelegenheit zur Mitwirkung: Sie werden gefragt, wie es vor dem Hintergrund einer allgemeinen Abkehr von Religionen weitergehen kann mit beiden Konfessionen.

Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Schlosskirche statt.