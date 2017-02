Friedrichshafen OB-Wahlkampf: Philipp Fuhrmann gibt Bewerbungsunterlagen ab

Bislang hatte er seine Kandidatur nur angekündigt, nun ist es offiziell: Philipp Fuhrmann hat am Freitagnachmittag seine Unterlagen für die Oberbürgermeisterwahl am 12. März in den Briefkasten des Häfler Rathauses eingeworfen und damit seine Ankündigung wahr gemacht, gegen Amtsinhaber Andreas Brand anzutreten.

Unter anderem 100 Unterstützerunterschriften fordert der Gesetzgeber von jedem Kandidaten, 130 sind es bei Fuhrmann geworden. Begleitet wurde Fuhrmann von einer Handvoll Unterstützer des "Netzwerks für Friedrichshafen", das nach seinen Angaben auf 30 Personen angewachsen ist. Auf klassische Plakatwerbung wie Amtsinhaber Brand verzichtet Fuhrmann weiterhin, kündigt aber einen "ideenreichen und kreativen Hingucker, passend zur Fasnet, an ausgesuchten Stellen" an. Mehrere 1000 Flyer wird es auch geben. Das Wahlkampfbudget sei klein, zu Spenden aufrufen wie Andreas Brand will Fuhrmann aber nicht. "Die Bürger können dem Netzwerk aber gerne Ideen spenden", sagt er. Einen Stadtspaziergang bietet Fuhrmann am Samstag, 4. März, 11 Uhr an. Treffpunkt ist der Eingang zum RAB-Gelände in der Eugenstraße. Auch einen Termin auf der Schätzlesruh zum Thema Landwirtschaft und Bodenverbrauch werde es geben. Auf dem Hof Schätzlesruh betreibt die Familie Wolpold, die sich im "Netzwerk für Friedrichshafen" engagiert, einen Bio-Bauernhof. "Enttäuscht" sei er, dass keine der Gemeinderatsfraktionen bislang auf ihn zugekommen ist – aber auch er hat bislang nichts in diese Richtung unternommen, wie er auf Nachfrage einräumt.

Bislang gibt es mit Brand und Fuhrmann nur zwei Bewerber für den Oberbürgermeisterposten in Friedrichshafen. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 13. Februar, 18 Uhr. Am 14. Februar wird dann der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Stefan Köhler über die Zulassung der Bewerber befinden. Die öffentliche Kandidatenvorstellung ist am Montag, 20. Februar, im Graf-Zeppelin-Haus geplant. Die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten findet am Montag, 6. März, 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus statt. Gewählt wird am Sonntag, 12. März.