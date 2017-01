Friedrichshafen OB-Wahl in Friedrichshafen: Philipp Fuhrmann will kandidieren

OB-Wahl in Friedrichshafen: Philipp Fuhrmann will kandidieren

Philipp Fuhrmann will bei der OB-Wahl in Friedrichshafen kandidieren. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Initiative "Netzwerk für Friedrichshafen" hat er am Freitag ein Programm vorgestellt. Häfler entscheiden am 12. März über ihr künftiges Stadtoberhaupt.

Er will der Stadt unter anderem "zu mehr Lebendigkeit und einer guten Zukunft" verhelfen: Philipp Fuhrmann – gebürtiger Häfler, 48 Jahre alt, Inhaber der Orchesterschule Bodensee sowie der Orchesterschule Berlin/Potsdam – will bei der OB-Wahl in Friedrichshafen kandidieren. Wie er bei einem Pressetermin des "Netzwerks für Friedrichshafen" am Freitagnachmittag ankündigte, will er die Bewerbungsunterlagen inklusive der 100 erforderlichen Unterstützungsunterschriften übernächste Woche abgeben. "Ich kandidiere nicht als Einzelperson, sondern mit dem vitalen 'Netzwerk für Friedrichshafen' im Rücken", so Fuhrmann.





Das Netzwerk ist seinen Angaben zufolge ein loser Zusammenschluss von rund 20 Einzelpersonen – "alles engagierte Bürger dieser Stadt". Bis zur Oberbürgermeisterwahl am 12. März soll unter anderem mit einem in den vergangenen Wochen erarbeiteten Programm "Bürgerstadt Friedrichshafen: Stadt der Ideen – Stadt gestalten" ein Kontrapunkt gesetzt werden.







Hauptgrund für die Formierung des „Netzwerks für Friedrichshafen“ war es, mit einem Gegenkandidaten „aus der Wahl eine echte Wahl zu machen“, wie es im November in einer Mitteilung hieß. Welche Gruppen oder Personen in der Initiative aktiv sind, blieb zunächst größtenteils unklar. Zu verschiedenen Themenabenden, bei denen zwischen Weihnachten und Mitte Januar das Wahlprogramm erarbeitet werden sollte, konnten sich auch „interessierte Häfler“ anmelden.



Mehr über Philipp Fuhrmann, das "Netzwerk für Friedrichshafen" und sein Programm lesen Sie in Kürze auf SÜDKURIER Online.

Wann ist OB-Wahl in Friedrichshafen?

Am Sonntag, 12. März, entscheiden die Häfler über ihr künftiges Stadtoberhaupt. Sollte an diesem Tag kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird am Sonntag, 26. März, erneut gewählt.

Wer steht zur Wahl?

Bislang gibt es zwei Bewerber:

Andreas Brand, seit 2009 Oberbürgermeister von Friedrichshafen, kandidiert für eine zweite Amtszeit. Er hat seine Bewerbung am 10. Dezember abgegeben.

Am 20. Januar stellte das „Netzwerk für Friedrichshafen“ Philipp Fuhrmann als Kandidaten vor. Er will seine Bewerbung noch abgeben.

Wann endet die Bewerbungsfrist?

Bis Montag, 13. Februar, 18 Uhr, haben mögliche weitere Bewerber Zeit, ihre Unterlagen am Tag entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerber. Welche Voraussetzungen und Unterlagen zu einer Bewerbung gehören, ist in der Stellenausschreibung der Stadt Friedrichshafen zu lesen. Die offizielle Bekanntmachung folgt am Donnerstag, 16. Februar.

Falls eine Neuwahl erforderlich wird, sind Bewerbungen ab Montag, 13. März, bis Mittwoch, 15. März, 18 Uhr möglich.