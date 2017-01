Friedrichshafen OB-Wahl in Friedrichshafen: Philipp Fuhrmann fordert Andreas Brand heraus

Philipp Fuhrmann will bei der OB-Wahl in Friedrichshafen kandidieren. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Initiative "Netzwerk für Friedrichshafen" hat er am Freitag ein Programm vorgestellt. Häfler entscheiden am 12. März über ihr künftiges Stadtoberhaupt.

Die Bürger haben am 12. März die Wahl: Bislang kandidiert nur Amtsinhaber Andreas Brand um den Posten des Oberbürgermeisters. Nun hebt Philipp Fuhrmann die Hand und kündigt seine Kandidatur an. Unterstützt wird der 48-jährige von etwa 20 Bürgern, die sich im "Netzwerk für Friedrichshafen" zusammengeschlossen haben.

Fuhrmann und seinen Mitstreitern, darunter Simon und Ekkehard Wolpold, Roland Hecht, Susanne Weber und Edwin Allgaier, schwebt eine "Bürgerstadt Friedrichshafen" vor. "Eine echte Bürgerbeteiligung" mit Planungs- und Zukunftswerkstätten, bezeichnet Fuhrmann als wichtigsten Punkt. Das laufende Stadtentwicklungskonzept ISEK geht ihm nicht weit genug. Erzürnt über den Abriss des ehemaligen Hotels Schöllhorn, ist Fuhrmann für den Erhalt und Sanierung von Gebäuden vor Abriss und Neubau. Beim Wohnungsbau will man "den Investoren nicht die Stadt überlassen" – das sollen städtische Gesellschaften und Genossenschaften erledigen. Aus dem Fallenbrunnen soll "Europas größte Holzbausiedlung" werden. Die Stadt soll Vorreiter einer Verkehrswende werden, mit Nahverkehr, Radfahrer und Fußgänger im Fokus.







Fuhrmann denkt groß: Warum nicht einen Teil der Gleise am Hafenbahnhof überbauen und dort das Zeppelin-Museum erweitern? Und noch größer: Durch eine Überbauung der Gleise könnte auch die Trennung der Nord-/Südstadt überwunden werden. Eine Machbarkeitsstudie soll das zeigen. An einer Luftfahrt-Akademie am Flughafen soll das emissionsfreie Fliegen erforscht werden. "Das klingt jetzt ein bisschen nach Brandenstein-Zeppelin", sagt Fuhrmann, aber so sei dem Stiftergedanken gut Rechnung getragen. Landwirtschaftliche Flächen sollen erhalten blieben, Stichwort: Schätzlesruh, landwirtschaftliche Produkte lokal und regional besser vermarktet werden. Ein "Stadtlabor" soll kreative Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung fördern. Freie Kulturinitiativen wie die Blaue Blume oder den "Culturverein Caserne" will man beste Rahmenbedingungen bieten, das RAB-Gelände nördlich des Bahnhofs als Kreativstandort entwickeln. Insgesamt will Fuhrmann eine Club-Kultur fördern. Einige Punkte aus Fuhrmanns 100-Tage-Programm: Wegfall der Mittelspur und Markierung zweier Radstreifen auf der Friedrichstraße samt drei Fußgängerüberwege, Einberufung eines Gestaltungsbeirats, Sitzgelegenheiten und Begrünung des Adenauerplatzes, Spitzentreffen mit Bahn-Vertretern zum Thema Bahnstadt FN.



Seine Bewerbung will Fuhrmann übernächste Woche abgeben, es fehlen noch die erforderlichen 100 Unterstützerunterschriften, das sei aber "kein Problem", so Fuhrmann. Geld für den Wahlkampf will Fuhrmann nicht ausgeben und höchstens ein Programm-Faltblatt herausgeben. Eigene Veranstaltungen sind nicht geplant, sondern Auftritte als Gast bei Veranstaltungen. Mit Twitter, Facebook und Co. hat es Fuhrmann nicht so, aber immerhin soll es demnächst eine Homepage geben: www.netzwerk-fuer-friedrichshafen.de

Zur Person

Philipp Fuhrmann, 48, ist in Friedrichshafen geboren. Abi am GZG (1987), acht Semester Medizinstudium, danach Studium der Schulmusik. Für die Grünen war in den 90ern im Weimarer Kreisvorstand und Gemeinderat. In Berlin/Potsdam und Friedrichshafen betreibt er Orchesterschulen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Wann ist OB-Wahl in Friedrichshafen?

Am Sonntag, 12. März, entscheiden die Häfler über ihr künftiges Stadtoberhaupt. Sollte an diesem Tag kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird am Sonntag, 26. März, erneut gewählt.

Wer steht zur Wahl?

Bislang gibt es zwei Bewerber:

Andreas Brand, seit 2009 Oberbürgermeister von Friedrichshafen, kandidiert für eine zweite Amtszeit. Er hat seine Bewerbung am 10. Dezember abgegeben.

Am 20. Januar stellte das „Netzwerk für Friedrichshafen“ Philipp Fuhrmann als Kandidaten vor. Er will seine Bewerbung noch abgeben.

Wann endet die Bewerbungsfrist?

Bis Montag, 13. Februar, 18 Uhr, haben mögliche weitere Bewerber Zeit, ihre Unterlagen am Tag entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerber. Welche Voraussetzungen und Unterlagen zu einer Bewerbung gehören, ist in der Stellenausschreibung der Stadt Friedrichshafen zu lesen. Die offizielle Bekanntmachung folgt am Donnerstag, 16. Februar.

Falls eine Neuwahl erforderlich wird, sind Bewerbungen ab Montag, 13. März, bis Mittwoch, 15. März, 18 Uhr möglich.