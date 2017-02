Friedrichshafen OB-Wahl in Friedrichshafen: Dominik Zehle als dritter Kandidat

Als dritter Kandidat will der Häfler Künstler Dominik Zehle bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. März antreten.

Einen Teil seiner Unterlagen habe er eingereicht, sagte Zehle auf Anfrage des SÜDKURIER, er habe aber noch nicht alle geforderten 100 Unterstützerunterschriften zusammen. Diese will er nachreichen. Zeit dazu ist bis zum Bewerbungsschluss am kommenden Montag, 18 Uhr.Formal ist es so, dass nach Eingang einer Bewerbung die Unterlagen im städtischen Wahlamt geöffnet werden. "Bewerber erhalten ein Info-Schreiben, darin wird auch vermerkt, welche Unterlagen noch fehlen und nachgereicht werden müssen", erklärt Andrea Kreuzer von der städtischen Pressestelle. Angaben dazu, wer sich für die OB-Stelle bewirbt, darf die Verwaltung nicht machen.Dominik Zehle, dessen Vater Andreas Zehle bis 2002 Chef der Allgemeinchirurgie am Häfler Klinikum war, stand gestern für weitere Auskünfte nicht zur Verfügung. 1973 in Köln geboren und in Friedrichshafen aufgewachsen, besuchte Zehle die Jugendkunstschule Meersburg und die Internatsschule Schloss Salem. Nach dem Abitur folgte eine Schreinerlehre. Ab 1998 studierte er freie Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.