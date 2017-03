Friedrichshafen OB-Wahl am 12. März: Vier wollen auf den Friedrichshafener Chef-Sessel

OB-Wahl am 12. März: Vier wollen auf den Friedrichshafener Chef-Sessel

Die Friedrichshafener haben am 12. März die Wahl: Soll Oberbürgermeister Andreas Brand in die zweite Amtszeit gehen oder wollen die Bürger eine Ablöse? Amtsinhaber Brand geht als Favorit ins Rennen, er hat drei weitere Mitbewerber. Als stärkster Herausforderer gilt der Häfler Musikpädagoge Philipp Fuhrmann.

Andreas Brand will Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen bleiben. Ob er seine zweite Amtszeit antreten kann, wird sich am Wahltag Sonntag, 12. März, zeigen. Brand hat es mit drei Herausforderern zu tun: dem Friedrichshafener Künstler Dominik Zehle, dem Häfler Gastronom und Lagerarbeiter Andreas Theurer und dem Häfler Musikpädagogen Philipp Fuhrmann. Zehle und Theurer werden wohl keine große Rolle bei der Wahl spielen. Als Brands härtester Herausforderer gilt Philipp Fuhrmann, dem Kandidaten des 30 Personen zählenden "Netzwerk für Friedrichshafen".

Lange Zeit sah es so aus, als ob Amtsinhaber Andreas Brand allein auf weiter Flur ist. Bereits im Sommer 2016 hatte er angekündigt, bei der Wahl wieder anzutreten. Bei der OB-Wahl 2009 war der parteilose Brand von den Freien Wählern unterstützt worden. Im zweiten Wahlgang hatte sich Brand mit 70 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Kandidaten Peter Kienzle (CDU) durchgesetzt. Bei der Wahl 2017 wird Brand, der als Parteiloser antritt, wieder von den Freien Wählern unterstützt, auch CDU und FDP äußern sich wohlwollend. Keine der im Gemeinderat vertretenen Parteien schickt einen eigenen Gegenkandidaten ins Rennen. Als Diplom-Verwaltungswirt hat Andreas Brand eine klassische Bürgermeister-Karriere eingeschlagen und gilt als Finanzexperte. Keine schlechte Voraussetzung für einen Oberbürgermeister, der mehr als ein Dutzend Aufsichtsratsmandate innehat in einer Stadt, die mit der Zeppelin-Stiftung ein millionenschweres Erbe verwaltet. Die Stiftung hält 93,8 Prozent der Aktien von ZF (29,2 Milliarden Euro Jahresumsatz) und hat eine Rücklage von derzeit 107 Millionen Euro.

Die erste Runde im Streit, wer der rechtmäßige Besitzer der Stiftung ist, hat die Stadt unter Führung von Brand gegen den Zeppelin-Nachfahren Albrecht von Brandenstein-Zeppelin gewonnen.

Viele der Themen, die 2009 anstanden, sind erledigt: Die B-31-Umgehung ist im Bau, die umstrittene Eicher/Colani-Therme vom Tisch (stattdessen werden kommunal ein neues Strandbad und ein Sportbad gebaut), Schulden wurden reduziert. Die Elektrifizierung der Südbahn ist unter Dach und Fach. Brand hat die Bürgerbeteiligung ausgeweitet durch ein Online-Portal und ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept mit Workshops und Bürgerforen. Eines der drängendsten Probleme: Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. In diesem Zusammenhang wird eine Diskussion darüber geführt, wie mit Ackerland, Nachverdichtung und alter Bausubstanz umgegangen wird. Philipp Fuhrmann, Gründer des Städtebauforums FN 2030, vermisst einen Masterplan, fordert im großen Stil sozialen Wohnungsbau über die städtische Wohnungsbau-Gesellschaft und den Stiftungsbetrieb Zeppelin Wohlfahrt und gibt die Devise aus: Erhalt vor Neubau. Seit Jahren wartet man auf eine Aufwertung und Umgestaltung des Uferparks. Dazu gab es eine Bürgerbefragung, nun soll es einen Ideenwettbewerb geben. Entwicklungs-Chancen sehen Brand wie Fuhrmann im Gebiet Fallenbrunnen, das sich als Hochschulstandort mit Zeppelin-Universität und Dualer Hochschule etabliert hat und wo auch Potenzial für Wohnungsbau besteht. Weiter in der Diskussion ist ein "Museumsquartier", das neben dem Zeppelin-Museum auch die Stadtgeschichte einbezieht sowie das Wirken der Technikpioniere Wilhelm und Karl Maybach angemessen darstellt. Räumlich gibt es hier bei Brand und Fuhrmann unterschiedliche Ansätze.

Ob Andreas Brand seinem Favoritenstatus gerecht werden kann, wird auch davon abhängen, wie viele Bürger am 12. März ihre Stimme abgeben und ob der Amtsinhaber sein Wählerklientel an die Urne bringt. Bei der OB-Wahl 2009 lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 44,3 Prozent.

.Der SÜDKURIER veranstaltet am Montag, 6. März, 19 Uhr, eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten Andreas Brand und Philipp Fuhrmann im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus. Es gibt auch eine Live-Übertragung im Internet (kostenlose Registrierung vorab): www.suedkurier.de/wahl-fn.de

Die Kandidaten