Friedrichshafen OB-Wahl: Wunsch nach durchgängiger Planung für Fahrradfahrer

Friedrichshafen wählt: Roland Merz wünscht sich ein Stadt-Radwegenetz ohne Lücken

Ein lückenloses Radwegenetz, mehr überdachte Abstellplätze für Fahrräder und auf Radler abgestimmte Ampelschaltungen – als passionierter Radfahrer formuliert Roland Merz einige Ideen und Wünsche an Friedrichshafens künftigen Oberbürgermeister.

"Aber allein mehr Radwege und Fahrradstellplätze genügen nicht. Es braucht ein Gesamtkonzept, das jedem in der Verwaltung am Herzen liegt", konkretisiert Merz, der Mitglied im Arbeitskreis Radverkehr Friedrichshafen ist. Wichtig sind ihm durchgehende Radrouten. "Es hakt nicht mal so sehr am Geld, damit es keinen Flickenteppich gibt." Das Problem sieht er eher in der Abstimmung der einzelnen Planungsschritte. So gebe es zum Beispiel zwischen dem Stadtteil Hofen und der Innenstadt nach wie vor zahlreiche Punkte, die Radfahrer verunsichern können. Insgesamt sollte der Radverkehr in der Stadtverwaltung nicht nach dem Motto "Das machen wir halt auch" behandelt werden. "Vielmehr ist es ein gutes Mittel, Friedrichshafen noch attraktiver zu machen", sagt Merz, der zu 80 Prozent mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Als super Sache bezeichnet er den Veloring für schnelle Radfahrer, der halbkreisförmig um den Stadtkern verlaufen soll. "Mein Wunsch wäre, dass er auf dem stillgelegten Bahngleis von Friedrichshafen in Richtung Meckenbeuren weitergeführt wird." Gern dürfe die Stadt seiner Meinung nach dafür etwas Geld in die Hand nehmen. "Brücken dürfen aber ruhig eine Nummer kleiner ausfallen", so Merz mit Blick auf die geplante Brücke, die über die sogenannte "Millionenschlucht" beim Metz-Quartier führen soll. "Die Idee an sich finde ich aber toll.

" Roland Merz' Anliegen ist es, dass die Stadt für ihre Bürger noch lebenswerter wird. In der Umgestaltung der Friedrichstraße sieht er den ersten Schritt. Hier reiche es nicht, allein mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen. Zu groß sei die Gefahr, dass sich Autofahrer andere Wege suchen. "Ziel des Oberbürgermeisters sollte sein, den Verkehr in der Stadt generell zu reduzieren", wünscht er sich. In Sachen Radverkehr gebe es in Friedrichshafen viele Dinge, die in den vergangenen Jahren gut gelaufen seien. "Es hat sich viel getan." Als Beispiele nennt Merz Radstreifen entlang der Straßen, bessere Ausschilderungen und Abstellanlagen. "Oft sind es die kleinen Dinge, die den Radverkehr angenehmer machen", gibt er dem künftigen Oberbürgermeister mit auf den Weg.

Noch 19 Tage

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.

