Friedrichshafen OB-Wahl: "Netzwerk für FN" will eigenen Kandidaten am 20. Januar präsentieren

Amtsinhaber Andreas Brand wird bei der Oberbürgermeisterwahl am 12. März einen Mitbewerber bekommen: Das „Netzwerk für Friedrichshafen“ kündigt die Bekanntgabe einer eigenen Kandidatin oder eines Kandidaten für Freitag, 20. Januar, an.

Friedrichshafen – Bislang hielt sich die Gruppierung bedeckt, welche Akteure in dem Netzwerk versammelt sind. Lediglich Philipp Fuhrmann, bekannt durch seine Aktivitäten im Zuge des Schöllhorn-Abrisses und des Verkaufs der Alten Stadtkasse, tritt als Sprecher auf. Einst waren für Mitte Dezember Programm und Kandidat avisiert worden, was dann aber zeitlich verschoben wurde in Richtung "Mitte Januar". Am 20. Januar soll es jetzt soweit sein. Bei der Pressekonferenz, so kündigt Philipp Fuhrmann an, werde sich das Netzwerk vorstellen und Auskunft darüber geben "wer wir sind und was wir wollen". Außerdem werde man eine Kandidatin/einen Kandidaten vorstellen, ebenso ein Wahlprogramm. Ende Dezember und Anfang Januar hatte das "Netzwerk für Friedrichshafen" zu den Themen Stadtentwicklung, Wohnen/Soziales, Verkehr, Wirtschaft und Kultur getagt.