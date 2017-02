vor 2 Stunden SK Friedrichshafen OB-Wahl: Kandidaten-Duell bei SÜDKURIER-Podiumsdiskussion am 6. März

Amtsinhaber Andreas Brand will Oberbürgermeister bleiben, Philipp Fuhrmann will ihm den Posten streitig machen. Bei der Podiumsdiskussion des SÜDKURIER am Montag, 6. März, im Graf-Zeppelin-Haus treffen die beiden aussichtsreichsten Kandidaten kurz vor der Oberbürgermeisterwahl am 12. März aufeinander.

