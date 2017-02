Friedrichshafen OB-Wahl: "Fläschle"-Wirt Andreas Theurer ist vierter Kandidat

Der Häfler Lagerist und Gastronom Andreas Theurer hat sich spontan zur OB-Kandidatur am 12. März entschlossen. Die 145 Unterstützerunterschriften hat er an einem Wochenende in seinen zwei Gaststätten gesammelt.

Friedrichshafen (asa) Mit so viel Aufmerksamkeit hat Andreas Theurer nicht gerechnet: Seit gestern Nachmittag klingelt sein Handy öfter als sonst und es melden sich Journalisten, die den Mann kennenlernen wollen, der am 12. März als vierter Kandidat Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen werden will. So richtig vorbereitet ist er darauf nicht. Nach seinen Beweggründen für die Kandidatur gefragt, sagt er, es sei ein spontaner Entschluss gewesen. Der gebürtige Stuttgarter lebt nach eigenen Angaben seit 1990 in Friedrichshafen. Theurer, 53, betreibt seit 2008 zusammen mit seiner Stieftochter das Rock-Café Fläschle, wo er gerne als DJ für Musik sorgt, und das "Schmalztöpfle" in der Eckenerstraße, das seine Frau umtreibt. Im Hauptberuf ist Theurer seit 1997 Lagerist im ZF-Werk 1 in Friedrichshafen.

Kommunalpolitisch hat er keine Erfahrung, wie er auf Nachfrage des SÜDKURIER sagt. Er gehöre keiner Partei an und verortet sich "irgendwo zwischen SPD und FDP". Er hat sich noch nie für ein öffentliches Amt beworben. Für die OB-Kandidatur habe er sich kurzfristig entschieden, nachdem er im Internet gelesen habe, dass Amtsinhaber Brand keinen Gegenkandidat hat. Es war ein alter Artikel, wie sich später herausstellte, von den neueren Entwicklungen des Kandidatenfelds hat Theurer nach eigenen Angaben erst jüngst was mitbekommen. Wie auch immer: Die 145 eingereichten Unterstützerunterschriften habe er am vergangenen Wochenende in seinen beiden Lokalen gesammelt. Zu seinen Zielen befragt, sagt er: Unterstützung der Häfler Gastronomie durch Senkung der Vergnügungssteuer. Außerdem müsse etwas für die Geringverdiener getan werden, zum Beispiel durch Schaffung von günstigem Wohnraum. Die zugestandene Redezeit von 20 Minuten bei der offiziellen Vorstellung am Montag im Graf-Zeppelin-Haus will er nicht ausschöpfen: "Mir reichen fünf, sechs Minuten." Und ja, er sei ein bisschen nervös. Insgesamt hat Andreas Theurer "keine richtige Vorstellung, was auf mich zukommt". Wie er die Wochen bis zum Wahltermin gestaltet, hat er sich noch nicht überlegt. "Vielleicht mache ich noch einen Stand auf dem Markt", sagt er.