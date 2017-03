Friedrichshafen OB-Kandidaten unter studentischer Lupe

Die Friedrichshafener OB-Kandidaten Andreas Brand – Amtsinhaber – und Herausforderder Philipp Fuhrmann haben am Dienstagabend an einem Podium im Graf-von-Soden-Forum der Zeppelin-Universität teilgenommen und sich den Fragen der Zuschauer gestellt. Kandidat Andreas Theurer fehlte krankheitsbedingt, Dominik Zehle erschien nicht.

Einen Erkenntnisgewinn für die Mehrheit der rund 90 Zuschauer hat die Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten Andreas Brand (Amtsinhaber) und Herausforderer Philipp Fuhrmann am Dienstagabend im Graf-von-Soden-Forum der Zeppelin-Universität (ZU) gebracht. Die Studentischen Senatoren, gewählte Studentenvertreter, haben den Abend veranstaltet. Moderatorin Katharina Koerth (ZU-Studentin) fragte zu Beginn, wer schon eine Ahnung habe, welchen Kandidaten er/sie wählen werde. Es streckte rund ein Drittel. Am Ende der Veranstaltung war es mehr als die Hälfte.

Weitgehend kreisten die Fragen aus den Studentenreihen um die Entwicklung des Fallenbrunnens, um die Förderung von Kultur und Initiativen, um bezahlbaren Wohnraum sowie um die Integration der ZU und deren Studenten in Friedrichshafen.

Die Moderatorin stellte an Fuhrmann und Brand die Frage, wo Friedrichshafen in zehn Jahren stehe. Fuhrmann nannte beispielsweise: die ZU werde in der Mitte der Stadt angekommen sein; weitere Studentenwohnheime; bezahlbarer Wohnraum im Bereich Hinterer Hafen; das RAB-Gelände in Nachbarschaft zum Stadtbahnhof sei ein kreatives, buntes Quartier, welches Hofen mit der Innenstadt verbinde. Fuhrmann sprach von einer generellen "Ermöglichungskultur", die er praktizieren wolle, was bislang weniger der Fall sei. Brand merkte ironisch an, es sei ja schön, dass sich Fuhrmann bestehender Ideen bediene. "Ohne die Ermöglichungskultur beispielsweise durch die Zeppelin-Stiftung säßen wir heute nicht hier." Der Fallenbrunnen sei inzwischen komplett in städtischer Hand. Wohnen, Kunst, Kultur, Studium, Arbeit, Gewerbe – alles sei machbar. Es gelte nun, das Gebiet auf Basis solider Finanzierung schrittweise zu entwickeln – mit Bürgerbeteiligung nach den Erfolgsmodellen wie etwa in Berg (neues Wohngebiet/Bildungshaus) oder in Fischbach (neue Ortsmitte).

Fuhrmann brachte die studentischen Projekte Blaue Blume und das einstige Café "Her(t)z" ins Spiel, die nach seinem Dafürhalten zu wenig oder keine Unterstützung seitens der Stadt erfuhren: "Die Blaue Blume is zu lange nicht unterstützt worden und hätte fast schlapp gemacht... Für das Café Her(t)z habe ich fast auf Knien gebeten, dass es weitergeführt werden soll..." Das ließ Brand so nicht stehen: "Wir können gerne über das Café Her(t)z reden, das war von Anfang an zeitlich begrenzt... Für die Blaue Blume ist eine Lösung gefunden, da ist ein grüner Haken dran... da ist meine Unterschrift drunter."

Auf die Publikumsfrage nach bezahlbarem Wohnraum antwortete Brand, dass schon so einiges auf den Weg gebracht worden ist, doch man habe festgestellt, dass dies nicht reiche und deshalb nachgelegt werden muss. "Ich appelliere an den Realismus, was Wohnraum anbelangt... Es ist eine Herkulesaufgabe, die vor uns liegt... 90 Prozent aller Bauflächen sind in Privateigentum." Die Weichenstellung für so genannten preisgebundenen Wohnraum sei gestellt worden, das Tempo müsse beibehalten werden.Fuhrmann möchte zum einen Altbestände erhalten und modernisieren, zudem funktionale, kostengünstige und dennoch ansprechende Architektur: "Friedrichshafen war bundesweit bekannt für seine Siedlungspolitik, da müssen wir wieder hin... ich bin ein Fan von Siedlungsprojekten", sagte er und nannte als Beispiel, es solle einen internationalen Wettbewerb für eine Holzbausiedlung geben. Und: "Ich will ein namhaftes Projekt." Darüber hinaus gelte es weitere Ideen zu sammeln.

Nach Kulturförderung gefragt, erklärte Brand, der Fallenbrunnen sei in dieser Hinsicht keine Diaspora. Es gelte nun, dem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement professionelle Unterstützung zur Seite zu stellen. Fuhrmann schwebte eher eine "niederschwellige Kulturplattform" vor, die Freiraum für Entwicklungsmöglichkeiten böte.

Ein Student wollte wissen, wie Brand oder Fuhrmann im Falle eines Wahlerfolgs es schaffen wollen, unter den ZU-Absolventen die besten Köpfe in Friedrichshafen zu halten. Brand sagte, die öffentliche Verwaltung biete eher wenige, eingeschränkte berufliche Möglichkeiten. Er ermunterte dazu, sich erst bei internationalen Top-Unternehmen umzusehen, das mache sich gut im Lebenslauf. Einer Rückkehr nach Friedrichshafen sei immer noch möglich. Fuhrmann sprach von Absolventen als Kreativpool, er würde zu Bewerbungsgesprächen einladen. Offen blieb die Anregung eines Studenten, ob es nicht möglich sei, dass ZU-Studenten jedes Semester Praktika in der Stadtverwaltung absolvieren, um sich umzusehen – unabhängig davon, ob sich mehr daraus entwickelt.

Stadträten stieß sauer auf, dass Philipp Fuhrmann den Gemeinderat beispielsweise als "konsensorientiert" und die Kommunalpolitik in der Stadt als bislang "zu einfallslos" bezeichnete. Beispielsweise Stadtrat Dieter Stauber (SPD) an Fuhrmann: "Sie wollen es mit dem Gemeinderat können? Gewählt wird der OB. Der Gemeinderat wird in seiner ganzen Pracht erhalten bleiben. Wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie solche Aussagen tätigen!?" Fuhrmann beschwichtigend: "Ich formuliere auch mal scharf con peperoncino." Er stehe für "eingehendes und kontroverses Ausdiskutieren" von Themen, was kommunalpolitischer Konsensfindung nicht im Wege stehe. "Das ist für mich kein Widerspruch."