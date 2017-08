Friedrichshafen OB Brands Stippvisite in Ettenkirch: Viele Wünsche und Übersicht zu Projekten

Bei der Stippvisite von Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand ist das "Haus des Sports" ebenso Thema wie Kindergartenplätze oder ein eigener Schnaps

Anlässlich seiner Rundgänge durch Friedrichshafens Ortschaften hat Oberbürgermeister Andreas Brand Ettenkirch besucht. Mit Ortsvorsteher Achim Baumeister und Vertretern des Ortschaftsrates startete er beim Rathaus zu einer zweistündigen Tour, wie die Stadt mitteilt. Dabei gab es viele Wünsche, aber auch eine Übersicht über aktuelle Projekte.

Der Platz vor dem Rathaus ist in die Jahre gekommen: Der Ortsvorsteher und der Ortschaftsrat wünschen sich, dass der Fahrradständer ausgewechselt, der Fahnenmast versetzt, die Entwässerung erneuert und die Einfahrt zum Parkplatz am Rathaus verbreitert wird. Schäden am Gebäude sollen ebenfalls behoben werden. Nur wenige Schritte weiter stand die Gruppe auf einer Rasenfläche, auf der bald das "Haus des Sports" entstehen soll. Der geplante Längsbau füge sich ideal in das bereits bebaute Umfeld der Ludwig-Roos-Halle ein. Der Bebauungsplan für dieses Areal ist angestoßen. OB Brand sprach von einer guten Lösung für Ettenkirch, da dort auch ein weiterer Bürgersaal für Veranstaltungen entstehen wird.

Auf dem Schulhof der Grundschule berichtete Ortsvorsteher Baumeister, dass die Schülerzahlen wieder steigen und nach den Sommerferien der neue Schulleiter seine Arbeit aufnehmen wird. Außerdem soll künftig an einem Tag pro Woche den Schülern ein Mittagessen angeboten werden. Der benachbarte katholische Kindergarten St. Maria hat ein neues Dach erhalten und der Brandschutz wurde auf den neuesten Stand gebracht. Baumeister erklärte, dass mit Blick auf das neue Baugebiet Pfatthaagäcker auch das Angebot im Kindergarten erweitert werden müsste.

Der Rundgang führte auch an der Hofstelle Ruess vorbei, die inzwischen abgerissen und überplant ist. Das letzte Stück des Rundgangs führte zu einem Gebäude, in dem die Arbeitsgeräte des Bauhofs untergebracht sind. Das Interesse des OB, des Ortsvorstehers und der Ortschaftsräte richtete sich hier auf den alten Brennkessel in der Ecke des Gebäudes, in dem früher Schnaps gebrannt wurde. Wenn Auflagen erfüllt sind, könnte die Ortschaft dort ihren eigenen Hausbrand herstellen.