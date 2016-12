Friedrichshafen OB Andreas Brand für Erweiterung des Zeppelin Museums

Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen verdiene eine Erweiterung. Dafür spricht sich Oberbürgermeister Andreas Brand aus. Er sieht es als eine Option an, das Busbahnhofareal dafür zu nutzen.

Für den Häfler Oberbürgermeister Andreas Brand ist klar, dass das Zeppelin-Museum eine Erweiterung benötigt. Dies sagte er während eines Gesprächs zum Jahreswechsel vor Journalisten. Klar ist für ihn aber auch, dass bis auf Weiteres die Werft der Bodensee-Schiffahrtsbetriebe stehen bleiben wird und damit dieses Areal nicht für einen Ausbau des Museums genutzt werden kann. Das nimmt Brand hin und findet sogar einen positiven Aspekt, denn die Werft gehöre zum Stadtbild Friedrichshafens. Stattdessen könnte das Areal des Busbahnhofs genutzt werden, so der OB. Er kann sich vorstellen, dass dieser Bereich des Romanshorner Platzes überbaut wird.



Zwischen den Zeilen ließ sich herauslesen, dass das sehr aktive Werben für eine Erweiterung von Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums, bei Brand auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Was die Zukunftspläne für das städtische Museum anlangt, spricht Brand von einer dritten Säule Industriegeschichte. Und in diesem Zusammenhang sagte er, dass sich ein Museum alle acht bis zehn Jahre neu erfinden müsse. Neben einer umfassenden Präsentation der Zeppelin-Ära hat das städtische Museum eine relativ große Kunstsammlung, wie gerade in der aktuellen Ausstellung mit bedeutenden Werken des Malers Otto Dix zu sehen ist.



„Zeppelin bleibt der Kern, die Marke“, sagte Claudia Emmert anlässlich eines Podiumsgesprächs zum 20-jährigen Bestehen des Museums im Juli dieses Jahres. Und Zeppelin als Kern, das gelte auch für einen vielleicht einmal kommenden Erweiterungsbau. Bei den Planungen für eine mögliche Erweiterung des Museums müssten nach Ansicht des OBs zwei Themen auf alle Fälle berücksichtigt werden: Die Stadtgeschichte und die Geschichte von Wilhelm und Karl Maybach. „Es lässt sich sicher verwirklichen, deren Wirken und Schaffen darzustellen – mit Licht und Schatten,“ sagte er OB.

Vertreter der Familie Maybach haben in der Vergangenheit wiederholt gefordert, dass die Stadt ein eigenes Maybach-Museum baut. Ein Freundeskreis Maybach-Museum wurde am 6. Juli 2015 gegründet. Ihm gehören zurzeit rund 160 Mitglieder an. Der Freundeskreis fordert ein solches Museum. Knapp 900 Dokumente über die Geschichte von Maybach hat der Förderverein bereits in seiner Sammlung. Im Herbst 2017 soll es eine erste Ausstellung geben. Inzwischen hat der Freundeskreis in der Friedrichstraße eine Geschäftsstelle eingerichtet. Irmgard Schmid-Maybach (92), Tochter von Karl Maybach, möchte die Eröffnung eines solchen Museums noch erleben. Sie und Urenkel Ulrich Schmid-Maybach haben sich mit der Gründung einer Maybach-Stiftung vor zehn Jahren dem Erbe ihrer Vorväter verpflichtet. Ein klarer Verfechter eines eigenen Museums, das die Häfler Stadtgeschichte darstellt, ist bisher das Häfler Urgestein Albert Brauchle.

OB Brand möchte eine Erweiterung des Zeppelin-Museums perspektivisch angehen. Ein gelungenes Beispiel finde sich in Ravensburg im dortigen Museumsquartier. Ein solches Ensemble könnte auch Friedrichshafen schmücken. In Ravensburg gibt es nahe der Altstadt das Humpisquartier, in dem der Besucher mitgenommen wird in die jahrhundertealte Geschichte der Handelstadt im Schussental. Daneben gibt das Museum der Ravensburger Spiele einen Einblick in das Schaffen des großen Unternehmens der Stadt und schließlich findet sich in diesem Quartier der Stadt Ravensburg auch noch ein Kunstmuseum.



Werft gehört Konstanz

Eigentümer der großen Schiffswerft im Hafen von Friedrichshafen sind die Konstanzer Bodensee-Schiffsbetriebe, die über die Stadtwerke Konstanz GmbH der Stadt Konstanz gehören. Und von dort gibt es keine Signale, dass die Werft in absehbarer Zeit aufgegeben werden soll. Für den Häfler Oberbürgermeister Andreas Brand ist dies nachvollziehbar, denn nur hier könnten Schiffe "einer gewissen Größe", wie sich Brand ausdrückte, beispielsweise gewartet und während einer Landrevision überholt werden.