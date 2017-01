Friedrichshafen "Nussknacker" im Graf-Zeppelin-Haus: Weniger ist nicht immer mehr

Das Russische Klassische Staatsballett zeigt den "Nussknacker" im Graf-Zeppelin-Haus.

Nomen est Omen? Oder ist Name doch nur Schall und Rauch? Mit den zahlreichen Ballettensembles aus dem Mutterland Russland ist das immer so eine Sache. Opulenz wird ihnen meiste nachgesagt, die klassische Interpretation der Tanzkunst, auch der übergroße Hang zur Konvention und zum Traditionalistischen. In dieser Hinsicht präsentierte sich das "Russische Klassische Staatsballett" – nicht zu verwechseln übrigens mit dem "Russischen Nationalballett" oder dem "Staatlichen Russischen Ballett Moskau", das vor nicht allzu langer Zeit noch "Russisches Staatsballett" hieß – mit seiner Interpretation von Tschaikowskis Weihnachtsklassiker "Nussknacker" im Graf-Zeppelin-Haus durchaus erfrischend anders. Und trotzdem war die Aufführung im gut gefüllten Haus im Grunde eine Enttäuschung. Weil sie im choreografischen Einerlei nichts Überraschendes zu bieten hatte. Weil es ihr an Esprit fehlte. Und weil weniger eben doch nicht immer mehr ist.

Das Bühnenbild bleibt vieles, zu vieles schuldig. Es besteht aus nichts als aus insgesamt zwei Vorhängen – mit wechselnden Weihnachtsbäumen, sogar auf den Stuhl, der vor Jahresfrist an gleicher Stelle vom gleichen Ensemble als Requisite noch mitgebracht wurde, wird diesmal verzichtet. Auch auf die Doppelbesetzung der kleinen und der großen Marie. Das größtenteils aus jugendlichen Eleven bestehende Corps de Ballett gibt sich Mühe, wirkt aber angestrengt statt unbeschwert, überfordert statt tänzerisch beschwingt. Wenn das Zinnsoldatenheer zu einer "Kinderarmee" wird, die allzu sehr an eine Schüleraufführung erinnert, dann darf auch das geneigte Publikum ein wenig ins Grübeln geraten.

Der Kampf gegen den Mäusekönig und seine Vasallen wird der Dramatik der musikalischen Vorlage nicht gerecht, lässt lebendige Dynamik vermissen und verkommt zum lauen Lüftchen und zum harmlosen Sturm im Wasserglas. Schon im ersten Akt fehlt es an pointierten Akzenten. Ilja Sarajkin gibt einen Onkel Drosselmeyer, der nicht alle Handlungsfäden in der Hand zu haben scheint, Alexej Bocharov lässt als Nussknackerpuppe mechanischen Ausdruck vermissen, auch den kleinen Fritz (Alexander Barachevsky) hätte man sich spitzbübischer gewünscht.

Gelungen ist sicher der Einfall von Choreograph Konstantin Iwanow, die Protagonisten der kurzweiligen Divertissements des zweiten Akts schon viel früher auf die Bühne zu bitten und damit verstärkt in den tänzerischen Ablauf einzubinden. Doch auch hier wird die Verhältnismäßigkeit außer Acht gelassen und so verlieren sowohl der anmutige Tanz der Schneeflocken, später auch die Interpretation des Blumenwalzers im allzu großen Durcheinander auf der Bühne den an dieser Stelle so wichtigen tänzerischen Charme.

Zu den Höhepunkten: Olga Chelpanova verkörpert eine filigrane und fast zerbrechlich erscheinende Marie, die mit ihrer mädchenhaften Ausstrahlung und ästhetischem tänzerischen Ausdruck zu begeistern weiß. Konstatin Korotkov gibt einen heldenhaften und sprunggewaltigen Prinzen, der vor jugendlichem Elan nur so zu strotzen scheint. Ein harmonisches und strahlendes Traumpaar, das vor allem auch im berauschend schönen und von puristischer Klarheit geprägten Finale überzeugen kann. Marie erwacht aus ihrem Traum. Vor ihr steht nicht – wie gewohnt – der geheilte und funktionstüchtige Nussknacker, sondern der liebende Prinz, der um ihre Hand anhält. Zum Schluss also doch noch eine Überraschung.