Friedrichshafen Notunterkunft K7 ist kein hoffnungsloser Fall mehr

Der Betrieb der Notunterkunft K7 für wohnungslose Männer wurde neu aufgestellt. Bauliche Veränderungen sind allerdings noch nicht beschlossen.

Seit einem halben Jahr kümmern sich zwei neue, freie Träger gemeinsam um die Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Keplerstraße 7, K7 genannt. Bis zu 50 wohnungslose Männer sind hier notdürftig untergebracht. Mit der Arkade Ravensburg und Dornahof Altshausen haben zwei in der Sozialarbeit erfahrene Vereine von der Stadt den Zuschlag erhalten, um die Männer nicht nur zu betreuen, sondern ihnen dabei zu helfen, eine neue Lebensperspektive jenseits des K7 aufzubauen. Denn neben der Obdachlosigkeit haben die meisten Bewohner noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen – von Arbeitslosigkeit über Verschuldung bis hin zu Alkohol- oder Drogensucht. "Es herrscht bei vielen der langjährigen Bewohner ein Zustand von Verwahrlosung und Verelendung", stellen beide Vereine nüchtern in ihrem Konzept für den Betrieb des K7 fest.

Frischer Wind im K7

Seit Oktober 2016 weht also gewissermaßen ein frischer Wind durch die Notunterkunft – nicht zuletzt, weil mit 3,5 Stellen das Personal im Haus um mehr als das Doppelte aufgestockt wurde. Das lässt sich die Stadt zunächst bis Sommer 2019 insgesamt rund 865 000 Euro kosten. Doch mit qualifiziertem Personal allein ist es nicht getan. Das Konzept, auf dem der Vertrag mit der Stadt basiert, beschreibt detailliert, was notwendig ist, um die K7-Bewohner aus diesem Teufelskreislauf, aus ihrer Perspektivlosigkeit heraus zu holen. Und das geht über die persönliche Betreuung und Beratung jedes Einzelnen hinaus.

Das K7, so das vereinbarte Ziel, soll Obdachlose in Zukunft nur noch vorübergehend im Haus aufnehmen, um zu klären, welchen Hilfebedarf sie haben. Das nennt sich im Fachjargon Clearingstelle und wäre zum Status quo ein Quantensprung. Dafür braucht es aber nicht nur "normalen" Wohnraum für die Männer, der in Friedrichshafen ohnehin knapp ist. Das macht auch Umbauten im Haus Keplerstraße 7 nötig. Beispielsweise gibt es immer sechs Doppelzimmer, in denen Konflikte vorprogrammiert sind. Geplant ist unter anderem die Einrichtung eines Hauscafés als Begegnungsraum, um der Vereinsamung der Männer entgegenzuwirken, aber auch, um das zwischenmenschliche Klima im Haus zu verbessern. Hier sei die Abstimmung mittlerweile in einer "finalen Phase", erklärt Monika Blank, städtische Pressesprecherin, auf Anfrage.

Bereits im März 2015 hatte der Sozialausschuss des Gemeinderates für das K7 „ein Konzept für eine strukturelle und bauliche Änderung des Betriebes der Notunterkunft“ beschlossen. Mit der Vergabe des Betriebs an die neuen Träger ist Punkt eins erledigt. Was an baulichen Veränderungen nötig sei, dafür müsse erst ein genaues Konzept auf den Tisch, so Blank. Im aktuellen Haushaltsplan stehen 50 000 Euro für Planungskosten zur Verfügung. Was damit angeschoben werden soll, müsse hausintern noch geklärt werden, informiert die Sprecherin der Verwaltung. Mit den Beratungen des Gemeinderates für die Haushaltspläne ab 2018 werde sich dann weisen, welches Budget für Umbauten im K7 zur Verfügung steht.

Albrecht Weil, Vorstand vom Dornahof, spürt jedenfalls, dass "da etwas in Gang kommt", auch wenn es ein bisschen schneller gehen könne. Er ist seit 38 Jahren in der Wohnungslosenhilfe tätig und spricht aus Erfahrung, wenn er sagt, dass solch ein Konzept wie das fürs K7 nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Eine Clearingstelle aus dem K7 zu machen, sei ein "mittelfristiges Ziel". Im ersten halben Jahr nach dem Trägerwechsel habe die Bestandsaufnahme an erster Stelle gestanden. Mit dem Arztzimmer (siehe Kasten) sei man demnächst wieder einen großen Schritt weiter. "Wir werden die Vereinbarung mit der Stadt in aller Ruhe nach und nach umsetzen", sagt Albrecht Weil.

Arzt kommt ins Haus

Binnen der nächsten Wochen wird im K7 erstmals ein Arztzimmer eingerichtet, in dem regelmäßig medizinische Sprechstunden für die Bewohner stattfinden sollen. Die Abstimmung darüber, wo dieser Raum geschaffen wird, sei in einer finalen Phase, erklärt Stadtsprecherin Monika Blank auf Anfrage. Damit nimmt die Stadt mit der Notunterkunft an einem Modellprojekt des Landes teil, das wissenschaftlich begleitet wird. Die Grundausstattung für das Behandlungszimmer wird vom Land bezahlt. Ziel ist es, Obdachlosen den Zugang zu einer medizinischen Versorgung zu erleichtern, die viele Betroffene oftmals über Jahre nicht mehr in Anspruch genommen haben.