Heute tritt das Stadtorchester auf, am Sonntag findet eine Klaviermatinee mit Tanz statt

Auf der „Sommerinsel“, der Seebühne vor dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen, finden an diesem Wochenende noch zwei Konzerte statt – beide bei freiem Eintritt.

Am heutigen Samstag, 19 Uhr, gibt das Stadtorchester Friedrichshafen sein „Summer Winds“-Konzert. Als Gast wird dabei das Duo „Shawn and the Wolf“ (Posaune, Gitarre) mit südamerikanischen Rhythmen begeistern. Zudem werden die beiden Musiker mit dem Stadtorchester zu einem großen Jazzorchester verschmelzen.

Am morgigen Sonntag um 11 Uhr ist klassische Musik und Tanz geboten. Der Pianist Aleksandr Shaikin spielt Werke von Ravel, Rachmaninov sowie den Renaissance-Komponisten William Byrd und Peter Philips. Der Tänzer Tadayoshi Kokeguchi setzt die Klavierwerke in Bewegung umsetzt. Der Franko-Japaner Tadayoshi Kokeguchi wurde an der Rudra-Bejart Schule in Lausanne ausgebildet. Shaikin hat am Tschaikowsky-Konservatorium studiert und belegte den zweiten Platz beim Géza Anda-Wettbewerb. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen ins GZH-Foyer verlegt.