Friedrichshafen Noch viele Fragen zur Landshut offen

Wann kommt die "Landshut" nach Friedrichshafen? Wer bezahlt das Projekt und wie wird die Maschine im Dornier-Museum ausgestellt? Die Entscheidung, dass das Flugzeug nach Friedrichshafen kommt, sei gerade einmal eine Woche alt, daher seien noch viele Fragen zu klären, sagte Museumsdirektor David Dornier bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Wann wird die ehemalige Lufthansamaschine in Brasilien zerlegt? Wann wird sie nach Deutschland transportiert und wann kommt sie in Friedrichshafen an? "Zum Zeitrahmen kann ich heute relativ wenig sagen", machte Museumsdirektor David Dornier direkt deutlich. Die Entscheidung, dass die Landshut nach Friedrichshafen kommt, sei gerade einmal eine Woche alt, daher seien noch viele Fragen zu klären.

Dass Außenminister Sigmar Gabriel die Landshut schon bei seinem Besuch am Bodensee am 14. August in Empfang nehmen könnte, kann sich der Museumschef nicht vorstellen. "Zwar startet jeden Tag eine Maschine von Brasilien nach Deutschland, dieser Zeitplan wäre allerdings sehr ambitioniert", betonte Dornier. Er rechne damit, dass die Landshut am 18. Oktober an ihrem neuen Standort in Friedrichshafen ist. An diesem Tag jährt sich die Befreiung der Lufthansa-Maschine zum 40. Mal.

Kommende Woche werden sich Vertreter der Ministerien, der Lufthansa und des Museums treffen, um Termine und die Finanzierung weiter zu konkretisieren. Klar ist inzwischen, dass das in Brasilien zerlegte Flugzeug von Mitarbeitern von Lufthansa-Training in der sogenannten Whiskey-Halle des benachbarten Häfler Flughafens wieder aufgebaut wird.

Noch nicht geklärt ist nach Angaben von David Dornier hingegen, ob die Landshut im Freien oder in einem Hangar ausgestellt wird. Andere Maschinen des Museums stehen seit Jahren im Freien, doch für die Landshut sei das nicht das beste Konzept. Ein Schleppdach oder ein Hangar wären denkbar. "Das hängt alles von der Finanzierung ab. Wir sind hier auf jeden Fall auf Spenden angewiesen", so Dornier. Es reiche nicht aus, das Flugzeug hier in Friedrichshafen einfach aufzustellen. Es müsse auch ein Umfeld geschaffen werden, das den historischen Ereignissen des Jahres 1977 gerecht wird.

Warum sich das Bundesaußenministerium für Friedrichshafen als künftigen Standort der Landshut entschieden hat, blieb auch bei der Pressekonferenz weitgehend im Dunklen. "Wir waren an der Entscheidung nicht beteiligt, daher können wir zu den Gründen nichts sagen. Offenbar konnten wir mit unserem Umfeld, unserer Logistik und unserer Lage überzeugen", betonte Dornier. Während sich Außenminister Gabriel in einer kurzen Videobotschaft zur Landshut als Symbol unserer wehrhaften Demokratie äußerte, war von der Stadtverwaltung kein Vertreter vor Ort. "Die Entscheidung, die Landshut nach Friedrichshafen zu holen, ist zwischen Dornier-Museum und Auswärtigem Amt abgestimmt worden. Die Stadt ist an dem Landshut-Projekt nicht beteiligt", begründet dies die Stadt auf SÜDKURIER-Anfrage.

David Dornier erklärte, es habe bereits vor der Zusage aus Berlin einen positiven Austausch mit Oberbürgermeister Andreas Brand gegeben und auch jetzt sei die Beziehung zur Stadt gut. Dornier geht fest davon aus, dass die Landshut zusätzlich Besucher nach Friedrichshafen locken wird. "Und wenn wir es geschickt anstellen, dann werden auch das Zeppelin-Museum sowie die Stadt Friedrichshafen mit ihrer Hotellerie und Gastronomie davon profitieren", erklärte er. Das Zeppelin-Museum wollte diese Aussage nicht kommentieren, von der Stadt hieß es: "Wir gehen natürlich davon aus, dass jedes Museum und jede touristische Attraktion zur Anziehungskraft einer Stadt beiträgt."





Die Friedrichshafener Gemeinderäte hatten sich zuletzt überwiegend skeptisch über das Projekt geäußert. Ihnen fehlte der Bezug der Landshut zur Stadt. Andere Standorte wären passender gewesen und eine finanzielle Beteiligung der Stadt am Projekt halte man für nicht denkbar, hatten die Fraktionen nach Bekanntgabe des neuen Landshut-Standorts gegenüber dem SÜDKURIER geäußert. "Natürlich kann man Kritik äußern. Aber das Projekt zu kritisieren, ohne das Konzept zu kennen, das kann ich nicht nachvollziehen", sagte David Dornier am Rande der Pressekonferenz.

David Dornier fasste bei der Pressekonferenz die nächsten Schritte des Projekts wie folgt zusammen: Die Ankunft der zerlegten Landshut vorbereiten. Die Voraussetzungen dafür schaffen, dass danach mit der Restaurierung zügig begonnen werden kann. Das museale Konzept zusammen mit dem zuständigen Ministerium und weiteren Wissenschaftlern entwickeln und das Rahmenprogramm erarbeiten.