Friedrichshafen Nimmt Sigmar Gabriel die Landshut am 14. August in Empfang?

Nimmt Sigmar Gabriel die Landshut am 14. August in Empfang?

Der Außenminister macht in knapp zwei Wochen auf seiner Wahlkampftour am Bodensee Station. Ob er die Lufthansa-Maschine dann bereits in Friedrichshafen in Empfang nimmt, kommentierten Museum und Auswärtiges Amt auf Anfrage nicht.

Wie wird die Landshut vom brasilianischen Fortaleza ins Dornier-Museum Friedrichshafen transportiert und wie wird die einstige Lufthansa-Maschinen, in der sich 1977 das in Mogadischu endende Geiseldrama abspielte, dort künftig präsentiert? Diese und weitere Fragen wollen die Verantwortlichen am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz in Friedrichshafen beantworten und der Öffentlichkeit somit das Ausstellungskonzept präsentieren.

Das Interesse ist nach Angaben des Dornier-Museums groß. Zahlreiche Medienvertreter von Fernsehsendern, Rundfunk und Printmedien aus der Region, aber auch überregionale Pressevertreter, hätten sich für die Veranstaltung bereits angemeldet. Neben Museumsdirektor David Dornier wird Jürgen Vietor, damals Co-Pilot der Landshut-Maschine und Zeitzeuge, vor Ort sein und über die Geschehnisse berichten.

Martin Rupps, Journalist, Historiker und früherer SÜDKURIER-Redakteur, wird ebenfalls in Friedrichshafen sein und erklären, wie es mit der Landshut unter der Obhut des Dornier-Museums weitergeht. "Wir stehen für die Veranstaltung außerdem in Kontakt mit zwei weiteren Zeitzeugen. Hier gibt es aber noch keine fixen Zusagen", erklärte Philipp Lindner, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Dornier-Museum, am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Auch mit den Teilnehmerinnen eines Schönheitswettbewerbs, die damals unter den Fluggästen waren, stehe man in Kontakt.

Offen ließ der Museumssprecher, ob es bei der Pressekonferenz am Donnerstag ein Statement von Außenminister Sigmar Gabriel geben wird. Ob dieser die Landshut bereits am 14. August in Friedrichshafen in Empfang nehmen wird, wenn er auf seiner Wahlkampftour in der Bodenseeregion Station macht, wollten am Dienstag weder das Museum noch das Auswärtige Amt kommentieren. Tobias Volz, SPD-Bundestagskandidat im Landkreis Konstanz, bestätigte auf Anfrage des SÜDKURIER, dass sich der Außenminister am 14. August mittags auf den Weg von Friedrichshafen nach Konstanz machen wird. Auch Leon Hahn, SPD-Kandidat im Bodenseekreis, erklärte, dass Gabriel in seiner Funktion als Außenminister einen Termin bei einer Firma in Friedrichshafen wahrnehmen wird und man in Verhandlung stehe, ob es auch mit Wahlkämpfer Leon Hahn eine Veranstaltung geben wird.