Friedrichshafen "Night of the dance" reißt nicht von den Sitzen

"Night of the dance" reißt nicht von den Sitzen

Dem Tanzspektakel fehlt es im Graf-Zeppelin-Haus an Abwechslung in den Choreographien und am Bühnenbild. Die Mitklatsch-Animation müsste auch nicht sein. An tänzerischem Können mangelt es indes nicht.

Ein archaisch anmutender Beginn. Afrikanische Urgewalt trifft auf europäischen Stepptanz. Alles bunt gemixt. Vielleicht zu bunt. Und eine sich der Schmerzgrenze nähernde Lautstärke, bei der man sich freut, wenn man Ohrstöpsel sicherheitshalber mitgebracht hat. Bühnenbild? Wozu. Halb so wild. Schließlich hat man sich bei der im Graf-Zeppelin-Haus wieder einmal gastierenden "Night of the Dance" – unter dem Motto "Irish Dance Reloaded" vor allem auf eine Vielzahl über die Bühne wirbelnder Beine gefreut, auf pure Power, Emotion und Dynamik ganz im Stil von "Lord of the Dance" und "Riverdance".

Nach der turbulenten Eröffnung gibt's zunächst aber erst einmal eine hübsch anzuschauende Paar-Akrobatik. Ästhetisch und durchaus hochklassig. Allerdings wird sie im Laufe des Abends noch mehrmals zu sehen sein, etwa zu "The Haunting" oder "Unheilig, also immer zu anderer Musik – aber immer mit den gleichen Protagonisten und aus choreographischer Sicht absolut austauschbar. Was das alles mit einer Nacht des Tanzes zu tun haben soll, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ebenso wie der offenbar unvermeidliche Dumme August, der zum peinlichen Pausenfüller wird und mit seinen ermüdenden Slapsticks und seiner schon hundertmal gesehenen Publikums-Klatschanimation eher fast körperliche Schmerzen verursacht, als dass er zur Auflockerung eines Ablaufs, beim dem sich doch alles um Fluss und Geschwindigkeit drehen sollte, beitragen könnte. Und das, obwohl der selbe Dumme August von Haus aus ein hervorragender Breakdancer wäre.

Dass sich die Tänzerinnen und Tänzer keine Mühe geben, dass sie nicht die nötige tänzerische Klasse mitbringen würden, das kann wirklich nicht behauptet werden. Doch die gewünschten spektakulären Massenszenen bleiben schon deswegen aus, weil die Gesamtzahl der Akteure das gute Dutzend nicht übersteigt. Es bleiben meist vier Pärchen auf der Bühne, der Pas de Deux oder solistische Vorträge. Mit Stöckchen andeutungsweise auf drei Trommeln schlagen und ein paar leuchtende Schutzwesten machen noch lange kein Stomp. Tanz als Handlungsplattform, gute und schicksalsträchtige Geschichten wie der ewige Kampf des Guten gegen das Böse als Basis des irischen Stepptanzes kommen an diesem Abend viel zu kurz. Liam Caputo – Hauptdarsteller, langjähriger Kopf des Ensembles und nach wie vor einer der schnellsten und ausdruckstärksten Stepptänzer der Welt, ist in die Jahre gekommen und erschreckend außer Figur geraten.

Licht und Schatten wechseln sich auch nach der Pause ab. Vor allem Schatten. Dennoch bleiben auch die Schwarzlicht-Effekte beim "Blacklight Theater" ausgesprochen flach. Dirty Dancing? Ein Muss. Ein Latin Medley und ein Besuch im Buena Vista Social Club? Warum nicht. Hauptsache, der Salsa-Grundschritt sitzt. Al Capone zieht seine Ganovenkreise. Und natürlich ist eine Night of the Dance ohne eine – in diesem Fall wirklich gelungene – Hommage an Michael Jackson nicht denkbar. Sogar ein Jack Sparrow lässt seine Mannschaft in den tänzerischen Wettstreit treten. Auch Lady Gaga wird bemüht, schließlich muss für jeden was dabei sein.

Nach gut zwei Stunden ist die Nacht des Tanzes zu Ende. Ob ein tänzerischer Orkan oder nur ein laues Lüftchen durchs GZH wehte, darüber mag man trefflich streiten. Über die Gesamtbewertung des Abends sicherlich auch.