Friedrichshafen Neustart für Bildungspartner an der Schreienesch-Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule Schreienesch hat mit sechs Betrieben ein Angebot zur Berufsorientierung geschnürt. Was es mit der Bildungspartnerschaft auf sich hat und wer die Partner sind.

Mit einer neuen Bildungspartnerschaft belebt die Gemeinschaftsschule Schreienesch ihre Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben, um Schüler bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Nach einer längeren Pause, die dem Personalwechsel in der Schulleitung und der Umstrukturierung zur Gemeinschaftsschule geschuldet war, sei man nun so weit, erklärte Rektor Thomas Strobel. Anlass für das Treffen in der Schule war die Vertragsunterzeichnung der nunmehr sechsten Bildungspartnerschaft: Ausbildungsleiterin Claudia Zimmermann von XXX-Lutz in Friedrichshafen leistete die Unterschrift für ein Unternehmen, das allein zehn Ausbildungsberufe anbieten kann.

Die Berufsorientierung spielt an der Schreienesch-Schule eine große Rolle. Schüler werden von Klasse 5 bis 10 durch Praktika, Projekte und vieles mehr kontinuierlich bei der Berufswege-Planung unterstützt. Grundlage dafür ist ein Berufswahlkonzept, das für jede Jahrgangsstufe den Weg vorzeichnet. 2014 wurde die Schreienesch-Schule dafür von der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit dem Berufswahlsiegel „Boris“ ausgezeichnet. Damit werden die Bemühungen anerkannt, die Schüler möglichst aktiv und vielfältig in der Berufsorientierung zu begleiten.

Die Bildungspartnerschaften sind eine konkrete Möglichkeit für die Schüler, unterschiedliche Berufsfelder und Betriebe kennenzulernen. Von der Pflege über Handwerk und Hotellerie bis zum Handel reicht die Palette. Die Vereinbarung mit XXX-Lutz sei die 405. Bildungspartnerschaft in der Region, also in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis, erklärte Markus Brunnbauer, Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung bei der IHK Bodensee-Oberschwaben. "Schulkooperationen sind das Modell der Zukunft. Die Azubis stehen nicht mehr Schlange, sondern der Betrieb muss zu den jungen Leuten kommen", erklärte Jan-Martin Brosk, Ausbildungsverantwortlicher des Möbel-Konzerns für Bayern und Baden-Württemberg, dieses Engagement.

Zu den vereinbarten Aktionen gehören beispielsweise eine Schnitzeljagd durch ein Unternehmen, um die verschiedenen Berufsfelder zu entdecken, sowie Bewerbungstraining oder Expertenvorträge im Unterricht. Das bieten auch die anderen Bildungspartner der Schreienesch-Schule an. Nach Aussage von Markus Brunnbauer gibt es im IHK-Bezirk rund 260 IHK-geschulte Ausbildungsbotschafter, die derzeit selbst in der Ausbildung sind und in den Schulen ihren Beruf vorstellen. Ganz neu seien Senior-Ausbildungsbotschafter, die bei Elternabenden zum Einsatz kommen sollen.

Künftig wollen sich die Bildungspartner in der Schule wieder einmal im Jahr treffen, um sich auch untereinander auszutauschen. Derzeit entwickelt die Schule mit "ihren" sechs Betrieben ein Programm fürs nächste Schuljahr.

Bildungspartnerschaft

Um Schüler gezielt auf den Übergang in das Berufsleben vorzubereiten, hat die Landesregierung 2008 mit den Verbänden und Kammern der Wirtschaft vereinbart, ein flächendeckendes Netzwerk von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen zu schaffen. Seither soll jede allgemein bildende weiterführende Schule mindestens eine betriebliche Partnerschaft aufbauen und pflegen.

Die Gemeinschaftsschule Schreienesch hat aktuell sechs Bildungspartner in verschiedenen Branchen, die alle in Friedrichshafen ansässig sind. Dazu gehören Firma Henkel, Dehner, Ringhotel Krone, Wilhelm-Maybach-Stift, Autohaus Köb und XXX-Lutz. (kck)