Friedrichshafen Neujahrsempfang im Gustav-Werner-Stift

Die Bruderhausdiakonie plant eine weitere Pflegeeinrichtung. Auch OB Brand war beim Neujahrsempfang im Gustav-Werner-Stift.

„Es ist eine gute Tradition, diesen Jahresempfang zu feiern“, hat Oberbürgermeister Andreas Brand gestern Nachmittag beim Neujahrsempfang der Bruderhausdiakonie im Gustav-Werner-Stift gesagt. Dabei warf Diakon Ulrich Gresch, Leiter der Altenhilfe Bodensee-Oberschwaben der Bruderhausdiakonie, einen Blick auf bevorstehende Herausforderungen. Besonders dankten Gresch und Brand den 40 ehrenamtlich im Stift Tätigen. Vier von ihnen wurden beim Empfang geehrt: Renate Haller, Heiderose Keck, Margit Eble und Elfriede Höllwarth sind seit 25 Jahren im Einsatz.

Gresch berichtete, dass das Gustav-Werner-Stift und das Wilhelm-Maybach-Stift im Pflegebereich an einem Modellprojekt des Bundes teilnehmen, bei dem es um die Reduzierung der Bürokratie geht. „In der Vergangenheit galt: Was nicht dokumentiert wird, ist nicht gemacht“, erläuterte Gresch. Im Bereich der Behandlungspflege müsse jedoch weiter alles dokumentiert werden. Gresch nannte dies eine „Herkulesaufgabe“, die im Werner-Stift seit 1. Oktober umgesetzt wird und im Maybach-Stift am 1. Februar beginne. Problematisch sei es, genügend Pflegepersonal zu finden, deshalb setze man auf Ausbildung. 24 Auszubildende arbeiten in beiden Häusern. Hier steige der Anteil an Migranten, sodass Zusatzunterricht in Deutsch angeboten wird. Zum einen vom Diakonischen Institut, zum anderen bald in Eigenregie von einer Studentin der Zeppelin-Universität und einer ehemaligen Deutschlehrerin.

Sorgen bereitet Gresch das seit 1. Januar geltende Pflegestärkungsgesetz II, wo die Pflegestufen durch Pflegegrade ersetzt wurden und Demenz stärker berücksichtigt wird. Eine Erhöhung der Betreuungszeit sei jedoch ausgeblieben. Positiv seien hingegen die in diesem Jahr fertig werdenden Projekte: das Allmand-Carré mit 39 Wohnungen für Senioren mit Service, einer Senioren-Wohngemeinschaft und Verlagerung der Diakoniestation vom Gustav-Werner-Stift in das Carré sowie das Haus Vitalis mit Senioren-Wohngemeinschaften und einer Tagespflegeeinrichtung. Da bis 2019 laut Heimbauverordnung alle Doppelzimmer aufgelöst werden müssen, wodurch im Gustav-Werner-Stift 14 Plätze entfallen, plane die Diakonie eine weitere Pflegeeinrichtung.