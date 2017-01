Friedrichshafen Neujahrsempfang erstmals auch online erlebbar

Der Friedrichshafener Neujahrsempfang, zu dem Oberbürgermeister Andreas Brand am Sonntag, 15. Januar, ins Graf-Zeppelin-Haus einlädt, kann laut Stadtverwaltung erstmals auch übers Internet mitverfolgt werden. Gastredner ist Moritz Freiherr Knigge. Ein paar Restkarten gebe es an jenem Abend an der Information im GZH-Foyer.

Einen Rückblick auf ein bewegtes und bewegendes Jahr sowie einen Ausblick auf das gerade begonnene Jahr wird Oberbürgermeister Andreas Brand beim Jahresempfang am Sonntag, 15. Januar, geben. Als Gastredner wird Moritz Freiherr Knigge über wertschätzende Kommunikation sprechen: „Erfolgsfaktor Wertschätzung – besser miteinander“. Der Jahresempfang beginnt um 18 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Das gesamte Abendprogramm wird im Ludwig-Dürr-Saal via Video übertragen.

Moritz Freiherr Knigge sieht sich als Deutschlands Botschafter für das bessere Miteinander. Auch wenn er kein direkter Nachfahre des berühmten Adolph Freiherr Knigge ist, so ist er doch mit diesem verwandt und mit dessen Werk verbunden: Moritz Freiherr Knigge gehört zu den Gründern des Deutschen Knigge-Rats und führt seit 2002 ein Beratungsunternehmen, das sich mit angemessenen Umgangsformen und deren wirtschaftlichen Bedeutung beschäftigt. 2004 veröffentlichte Knigge eine moderne Fassung des bekanntesten Werkes von Adolph Freiherr Knigge mit dem Titel „Spielregeln. Wie wir miteinander umgehen sollten“.

Musikalisch begleitet wird der Abend vom Jugendsinfonieorchester der Musikschule Friedrichshafen unter Leitung von Andres Schreiber. Nach dem offiziellen Teil des Jahresempfangs im Hugo-Eckener-Saal sind die Bürgerinnen und Bürger zum Stehempfang im Foyer des GZH eingeladen.

Für Interessierte, die noch keine Eintrittskarte besitzen, oder Kurzentschlossene, gebe es voraussichtlich am Sonntagabend noch Restkarten an der Information im GZH-Foyer. Wer Eintrittskarten hat und diese nicht benötigt, kann sie an Bekannte weitergeben oder am Sonntagabend an der Information im GZH-Foyer zurückgeben.

Da im Parkhaus des Graf-Zeppelin-Hauses nur eine begrenzte Anzahl von Autos abgestellt werden kann, empfiehlt es sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Autofahrer können außerdem in den Parkhäusern „Am Stadtbahnhof“ und „Am See“ parken.

Nach der Veranstaltung bietet Moritz Freiherr Knigge am Ausgang das „Knigge 1x1 – Einsicht zum besseren Miteinander“ gegen Spenden an, die der Aktion „Häfler helfen“ zugutekommen.

Wer am Jahresempfang nicht teilnehmen kann, hat in diesem Jahre zum ersten Mal die Möglichkeit, die Veranstaltung online zu verfolgen. Die Stadt bietet am Sonntag, 15. Januar, ab 18 Uhr einen Live-Stream an: www.friedrichshafen.de/live