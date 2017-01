Friedrichshafen Neujahrsempfang: Fischbacher zur Mitgestaltung aufgerufen

Großprojekte wie Freibad und Ortsmitte standen im Mittelpunkt des Jahresrückblicks beim Neujahrsempfang in Fischbach. Hunderte Gäste kamen in die Festhalle.

Friedrichshafen – Die Fischbacher Runde lud zum Neujahrsempfang und hunderte Fischbacher und Gäste strömten und füllten in der Festhalle jeden Stuhl und manchen Stehplatz. "Vieles wurde 2016 in Fischbach verwirklicht, das in den Jahren zuvor mit der Fischbacher Runde vorangetrieben wurde", fasste der Vorsitzende der Fischbacher Runde, Dietmar Nützenadel, zu Beginn seines Jahresrückblicks zusammen und lud zu einem gedanklichen Rundgang durch Fischbach ein.

Los ging es auf dem 2015 eröffneten östlichen Uferweg. Dort wurde im September eine Gedenktafel aufgestellt, die an den Erstaufstieg des Zeppelins LZ1 in der Manzeller Bucht erinnert. Auch andere kleine Wünsche der Runde erfüllte die Stadt schnell und unbürokratisch: So gibt es jetzt auf dem Freizeitgelände eine Dusche und auch zwei behindertengerechte Parkplätze auf dem dortigen Parkplatz. Ein ganz großer Wunsch erfüllt sich gerade ein Stück weiter am Ufer in Richtung Westen: das neue Freibad. "Innerhalb von nur einem Jahr vom Spatenstich bis zum Richtfest": So lobte Nützenadel die Geschwindigkeit, in der dieses Projekt realisiert wird. Oberbürgermeister Andreas Brand sagte dazu: "Es ist jetzt das Bad geworden, wie wir es wollten". Im Juni sollen die Badefreuden im neuen Frei- und Seebad Fischbach beginnen.

Auf eine andere Fischbacher Großbaustelle trifft man in Bahnhofsnähe an der Neuen Ortsmitte. "Seit dem Sommer ging es mit den Gebäuden zügig in die Höhe", beschrieb Nützenadel die Fortschritte dort. Zur Gastronomie im Bahnhof hatte Oberbürgermeister Andreas Brand gute Nachrichten: "Die Pachtverhandlungen biegen auf die Zielgerade ein." Die Verlegung der B 31 – Nützenadel berichtete von den sichtbaren Vorzeichen dafür beim Eichenmühleweg – böte auch ganz neue Möglichkeiten für Fischbach, sagte Brand.

"Was sich auch verändert hat, ist die Art, wie wir Dinge in Fischbach beeinflussen und mitgestalten können", freute sich Nützenadel. In Anlehnung an das Aristoteles-Zitat "Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen", sagte er: "Fischbach hat ein wertvolles Segel namens bürgerschaftliches Engagement. Ein aktuelles Beispiel dafür sei bei den Planungen für die neue Sporthalle zu sehen, bei der die Fischbacher Runde und die künftigen Nutzer eingebunden sind. Für 2017 liege der Schwerpunkt der Fischbacher Runde auf dem Bebauungsplan Eisenbahnstraße. Der beim Auftakt zum Workshop-Verfahren dazu von den Teilnehmern bevorzugte Variante für eine Bahnunterführung soll umgesetzt werden. Im Juli werden die ersten Entwürfe für den Bebauungsplan präsentiert. Nützenadel rief die Fischbacher auf, diese anzuschauen und zu kommentieren: "Sie können mitgestalten."

Die Versteigerung eines großen Fisches, den Schüler der Tannenhagschule zum Fischbacher Jubiläum gestaltet haben, erbrachte 1200 Euro. Diese Summe plus der Erlös aus den Eintrittskarten sind für die Friedrichshafener Tafel bestimmt.

Fischbacher Runde

Die Fischbacher Runde ist eine aus bürgerschaftlichem Engagement entstandene Gruppe, der Vertreter von Vereinen, Schulen, Kirchen und sonstige Gruppierungen angehören. Die Runde tagt etwa vier Mal im Jahr und agiert als Bürgervertretung des Stadtteils Fischbach. Die Runde wird von einem sechsköpfigen Leitungsteam geführt, das sich monatlich zu Sitzungen trifft.

Das Leitungsteam besteht aus: Dietmar Nützenadel, Berthold Sterk, Siegfried Allgaier, Bertram Heimgartner, Joachim Heinke und Stephanie Freund. Alexandra Eberhard, Leiterin der Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen, ist beratendes Mitglied der Runde und Bindeglied zur Stadtverwaltung.