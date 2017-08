Friedrichshafen Neueste Fahrrad-Trends auf der Eurobike

Die Fahrrad-Messe startet am kommenden Mittwoch. Rund 1400 Aussteller kommen nach Friedrichshafen. Am Samstag, 2. September, gibt es den vorläufig letzten Publikumstag.

Ab kommenden Mittwoch wird die Messe Friedrichshafen wieder zum Eldorado für die Fahrrad-Branche. Schon zum 26. Mal präsentieren Aussteller aus aller Welt die neuesten Fahrrad-Modelle und geben einen Ausblick in die Zukunft. "Die Messehallen sind gut gefüllt. Wir erwarten rund 40 000 Fachbesucher", erklärt Messe-Projektleiter Dirk Heidrich. Auch Messechef Klaus Wellmann freut sich auf die Neuauflage der Eurobike: "Wir sind die wichtigste Präsentationsplattform in der Fahrradbranche. Hier bildet sich die gesamte Bandbreite des Fahrrads ab und hier werden die Neuheiten präsentiert."

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr wieder die E-Bikes, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Ob Rennrad, Lastenfahrrad oder Mountainbike – kaum ein Zweirad kommt mehr ohne Motor daher. Die fortlaufende Digitalisierung macht auch vor den Rädern nicht halt. Der anhaltende Trend zum E-Bike verlangt neben neuen Fahrradmodellen auch nach langanhaltenden Akkus, kräftigeren Motoren sowie neuen Integrationslösungen.

Drei Tage lang bleibt die Branche unter sich. Erst am Samstag, 2. September, hat die Öffentlichkeit Zutritt zur Messe. Der Publikumstag, der so genannte "Festival Day", der bisher fester Bestandteil der Messe war, findet allerdings in diesem Jahr vorläufig zum letzten Mal statt. 2018 wird es ihn nicht mehr geben. Grund war Kritik etlicher Aussteller im letzten Jahr am Zeitpunkt der Messe, der für viele Ende August/Anfang September zu spät sei. Bereits 2016 hatten einige große Hersteller wie Kalkhoff, Focus oder Cube ihre Teilnahme an der Eurobike abgesagt, die Zahl der Fachbesucher ging 2016 um 6,7 Prozent zurück.

Auch bei dieser Eurobike sind einige großen Hersteller wie die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), Cube, Trek oder Felt nicht dabei. Als Konsequenz wird die Eurobike 2018 bereits am Sonntag, 8. Juli, starten und wird sich ausschließlich an das Fachpublikum wenden. "Damit wollen wir den Business-Charakter der Eurobike stärken", erklärt Projektleiter Dirk Heidrich. Zwar sei es bedauerlich, dass es keinen Publikumstag mehr geben werde, doch sei dies mehrheitlicher Wunsch der Aussteller gewesen, fügt Heidrich hinzu. Messechef Klaus Wellmann ist dagegen zuversichtlich, dass es "mittelfristig" wieder einen Zugang für die Öffentlichkeit geben werde. "Wann das genau sein wird, kann ich aber noch nicht sagen", erklärt Klaus Wellmann. Tatsächlich waren die Publikumstage immer ein Renner – allein im letzten Jahr, als es zwei Tage für die Öffentlichkeit gab, kamen 34 400 Besucher zur Eurobike.

Für zehn SÜDKURIER-Leser gibt es am Donnerstag, 31. August, um 14 Uhr eine exklusive Führung auf der Eurobike. Jeder Gewinner darf einen weiteren Teilnehmer mitbringen. Sie wollen dabei sein? Dann die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 17 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent Mobilfunkpreise abweichend). Bitte Vor- und Nachname und Telefonnummer angeben. Teilnahmeschluss ist am Montag, 28. August, 10 Uhr. Die Gewinner werden am Mittwoch, 1. September, veröffentlicht.