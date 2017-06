Friedrichshafen Neues Geschäft im Metzquartier: Kulturelle Verständigung an der Ladentheke

Menschen am See: Nazli Yucad zeigt Mut und startet nach dem Studium ihr eigenes Projekt.

Friedrichshafen (kck) Wer dieser Tage neugierig den neuen, kleinen Laden im Innenhof des Metzquartiers mit dem Schriftzug "Mut" an der Tür betritt, den empfängt Kaffeeduft. Inhaberin Nazli Yucad kredenzt auf Wunsch Mokka – typisch türkischen Kaffee, den man in ihrer Heimatstadt Istanbul an jeder Ecke bekommt. Mokka und Mut sind für die 30-Jährige so etwas wie der Inbegriff dieses Projekts. Denn Mut beweist die junge Frau nicht nur, indem sie ohne Einzelhandelserfahrung einen eigenen Laden eröffnet hat; es ist ihre ganz persönliche Mutprobe. Mut bedeutet auf türkisch so viel wie Glück und steht somit für das, was sie erreichen will: die Leute ein Stück weit glücklich machen.

In den Regalen stehen orientalische Lampen und Keramik, Textilien und Deko-Artikel aus der Türkei ergänzen das Angebot. Komplett ist das für ihre Begriffe noch lange nicht. Ihr geht es nicht nur um Waren, sondern um Kultur und Kulturen. Nazli Yucad plant kulturelle Veranstaltungen und will einen Treffpunkt schaffen, an dem "Leute zusammenkommen und Kommunikation zur Verständigung" stattfinden kann. Dieser (inter)kulturelle Ansatz kommt nicht von ungefähr. Geboren und aufgewachsen in Istanbul, kam Nazli Yucad vor fünf Jahren nach Friedrichshafen, um an der Zeppelin-Universität ihren Master in den Kultur- und Kommunikationswissenschaften zu machen. "Es war als Elfjährige meine erste eigene und bewusste Entscheidung, deutsch zu lernen", erzählt die junge Frau, die acht Jahre lang eine deutsche Auslandsschule in Istanbul besuchte. Anschließend studierte sie Politikwissenschaften und internationale Beziehungen.

Für Esra Sonay, die im Metzquartier arbeitet, hat solch ein orientalischer Laden noch gefehlt. "Ich freue mich als Türkin, so schöne Sachen aus der Heimat hier zu finden", sagt sie. Auch wegen der politischen Lage in der Türkei könnten hier Gespräche stattfinden, die Vorurteile abbauen helfen.

Die Serie

In der Serie stellen wir in loser Folge Menschen vor, die etwas Außergewöhnliches leisten, einen besonderen Job oder eine besondere Geschichte haben oder einfach nur Spannendes zu erzählen – „Menschen am See“ eben. Haben Sie einen Vorschlag? Dann schreiben Sie uns an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de, Betreff „Menschen am See“.