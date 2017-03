In Berg in der Friedrichshafener Ortschaft Ailingen soll ein neues Wohn- und Gewerbegebäude neben dem geplanten Bildungshaus entstehen. Dafür erwirbt die Kreisbaugenossenschaft erwirbt einen Teil des Grundstücks. Es soll eine Mietpreisbindung für die Hälfte des Wohnraums gelten.

Auf demselben Grundstück, auf dem in Berg das neue Bildungshaus errichtet werden soll, wird auch ein größeres Wohnhaus entstehen. Entsprechende Pläne bestätigte Bernhard Küchle, der Geschäftsführer der Kreisbaugenossenschaft (KBG) Bodenseekreis. Um das städtische Grundstück kaufen zu dürfen, muss die KBG in dem Neubau mindestens 50 Prozent Sozialwohnraum bereitstellen. Die Verwaltung will außerdem darauf hinwirken, dass im Erdgeschoss Gewerbe für den täglichen Bedarf angesiedelt wird. Diese jetzt bekanntgewordene Vereinbarung hat der Gemeinderat bereits Mitte Februar in nicht-öffentlicher Sitzung getroffen.

"Die Gespräche sind aber noch ganz frisch, um Genaues zum Vorhaben zu sagen, ist es noch zu früh", sagt Küchle. Wie viele Wohneinheiten an der Grötzelstraße entstehen sollen, kann er deswegen noch nicht beantworten. "Der Bebauungsplan macht gewisse Vorgaben, aber wie man den Wohraum aufteilt, ist wieder eine andere Sache", erklärt Küchle. Klar ist, mindestens die Hälfte der Flächen muss "bedarfsgerechter sozialer Wohnraum mit Mietpreis- und Belegungsbindung sein", wie der Beschluss des Gemeinderates vorschreibt. "Daran werden wir uns halten, mal schauen, vielleicht legen wir sogar noch etwas an gebundenem Wohnraum drauf", äußert sich Küchle zu der Quote.

Im Erdgeschoss des Gebäudes sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, genauer gesagt Räume für Angebote wie Bäcker, Lebensmittelhändler, Metzger, Apotheke. "Das ist im Moment ja nicht so ausgeprägt", erklärt Küchle, "wir werden jetzt in Gespräche mit möglichen Interessenten gehen." Dass die Flächen aber in diese Richtung vergeben werden sollen, sei klar.

Einen genauen Zeitplan lässt sich Küchle aber nicht entlocken: "Es macht keinen Sinn, da jetzt etwas anzukündigen und am Ende alle zu enttäuschen." Betrachte man aber die Auftragslage der Bauplaner ("da schreit keiner, dass er dringend Arbeit benötigt, aber wir sind von ihnen abhängig") und das Verfahren, könne schnell mal ein halbes Jahr vergehen, bis sich das Vorhaben konkretisiert. Die Stadt hat festgelegt, dass ein Wettbewerbsverfahren zur Fassadengestaltung gemacht werden muss. Drei Architektenbüros muss die KBG mit Entwürfen beauftragen. Ihre Vorschläge werden von einem Preisgericht beurteilt, das zu einem Drittel aus städtischen Vertretern besteht, die restlichen Personen werden von der KBG ausgewählt. Den Siegerentwurf muss dann noch der Technische Ausschuss absegnen, die KBG ihn dann so umsetzen. Eine Hängepartie soll der Bau aber nicht werden: "Trotz allem, wir wollen das möglichst zeitnah umsetzen", betont Geschäftsführer Küchle.

Das Grundstück

Hinter der amtlichen Bezeichnung Flurstück Nummer 1350/4 verbirgt sich eines der wichtigsten Grundstücke für die Entwicklung des Ailinger Ortsteils Berg. In dem von Grötzel-, Schul- und Dekan-Rogg-Straße eingerahmten Bereich soll neben dem geplanten Wohn- und Gewerbegebäude auch das Bildungshaus Berg entstehen. Es soll mit Krippe, Kindergarten und Grundschule der zentrale Anlaufpunkt für etwa 130 Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren werden. Auf die Schule entfallen dabei etwa 50 Kinder. Das Gebäude nach den Plänen von Plösser-Architekten soll zweigeschossig, 52,50 Meter lang und 16,60 Meter breit werden, die Kosten werden auf rund 4,7 Millionen Euro taxiert. Die Fertigstellung des Bildungshauses ist zum Beginn des Schuljahres 2018/19 geplant. (dod)