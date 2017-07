Friedrichshafen-Fischbach Neues Frei- und Seebad: Grundschüler hüpfen als Erste rein

Bevor das Fischbacher Frei- und Seebad ab 15. Juli geöffnet sein wird, hat es am Donnerstag einen Rundgang durch die Anlage und das Areal gegeben. Dritt- und Viertklässler der Grundschule Fischbach und Schnetzenhausen haben schon einmal alles ausprobieren dürfen.

Kurz nach 14 Uhr am Donnerstag gilt's: Vor dem Eingang des neuen Frei- und Seebades warten rund 130 Schüler der Grundschule Fischbach und Schnetzenhausen darauf, dass sie ins erfrischende Nass dürfen. Dass das Bad eigentlich erst ab 15. Juli geöffnet sein wird, spielt für die Kinder wohl eher eine untergeordnete Rolle. Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport, heißt die Tester willkommen: "Ihr dürft alles nach Herzenslust ausprobieren und sagen, was gefällt oder was nicht." Jubel macht sich breit, es gibt es kein Halten mehr. Runter mit den Klamotten, rein ins Wasser. Die Ziele der Begierden im Nichtschwimmerbecken: eine neun Meter lange Wellenrutsche, ein Wasserspiel "Aquapiloni", Bodensprudler und Wasserkanone...

Vor dem Probeplanschen durch die Schüler hat die Stadt einen Presserundgang organisiert. Der Kassenbereich wird noch fertiggestellt, die Gastronomie eingerichtet und an ein paar Stellen sind noch Kleinigkeiten zu erledigen, wie zum Beispiel ein Sonnensegel über das Kleinkindbecken zu spannen, Sonnenschirme und Liegen aufzustellen.

Wert ist auf behindertengerechte Ausstattung gelegt worden: So können Rollstuhlfahrer ohne Rangiermanöver direkt an die Kasse fahren, es gibt Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder, die die Orientierung im Gebäude, in die Gastronomie und in den Badebereich erleichtern; die Wassertiefe des Thermalbeckens ist an Handläufen auch mittels Brailleschrift vermerkt. Außerdem gibt es eine behindertengerechte Umkleide mit angegliederten Sanitäranlagen und Notruf. Und mittels Lifter können gehandicapte Besucher die Badebecken nutzen.

Wie Betriebsleiterin Christine Kirchner berichtet, sind die Wasserattraktionen stündlich und manche zweimal je Stunde in Betrieb. Sie verweist darauf, dass nicht längst nicht jedes Freibad über einen Ausschwimmkanal verfügt, der vom beheizbaren Gebäudebereich direkt ins Schwimmerbecken führt – was in der Übergangszeit von Vorteil ist. Am Seeufer zeigt Kirchner auf die beiden Strandhäuschen, die saniert und modernisiert worden sind. Im einen sind die Badeaufsicht sowie ein Kiosk untergebracht, im anderen Umkleiden und Sanitäranlagen. Und auch die Beplankungen der Floße auf dem See sind erneuert sowie Natursand im Uferbereich verteilt worden. Kurzum der erste öffentliche Ansturm am 15. Juli kann kommen. Und damit in Stoßzeiten niemand lange im Eingangsbereich warten muss, steht flugs eine weitere Kasse betriebsbereit.

Wie der städtische Projektleiter erklärt, ist die Zufahrt zum Frei- und Seebad für Autos im Vergleich zu früher geändert worden: Sie führt über den Parkplatz mit rund 230 Stellplätzen. Vor dem Bad sind 480 Fahrradständer installiert worden, östlich davon sind acht behindertengerechte Autostellplätze sowie elf Motorradstellplätze eingerichtet. Im westlichen Bereich des Bades – also zur benachbarten Wohnbebauung sind die ruhigeren Bereiche wie Thermal- und Schwimmerbecken angeordnet. Das Nichtschwimmerbecken mit Attraktionen wie Wasserrutsche oder Aquapiloni können vom Gastrobereich überblickt werden. Kleinkindbecken und Sandspielbereich sind im Osten untergebracht.

Die Badebecken fassen laut Weiler zusammengerechnet 1700 Kubikmeter Wasser. Die Technik ist auf 450 Quadratmetern viereinhalb Meter unter der Erdoberfläche untergebracht. Im Freibereich gibt es Umkleiden, eine Familienumkleide, abschließbare Spinde sowie eine Zeile mit Spiegelwand und Steckdosen, für den Fall, dass sich jemand föhnen möchte.

Daten und Zahlen zum Frei- und Seebad

Das Frei- und Seebad Fischbach kann ab 15. Juli genutzt werden. Offizielles Eröffnungswochenende mit Programm wird am 22./23. Juli sein.