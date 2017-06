vor 5 Stunden SK Friedrichshafen-Fischbach Neues Fischbacher Frei- und Seebad ab 15. Juli geöffnet

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen hat mitgeteilt, dass das neue Frei- und Seebad in Fischbach am 15. Juli geöffnet wird. Das offizielle Eröffnungsfest wird am Wochenende 22./23. Juli gefeiert.