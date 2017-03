Friedrichshafen-Fischbach Neues Burger-Restaurant "bis jetzt jeden Tag ausverkauft"

Das Restaurant \"Burger vom Bodensee\" erweitert seit 1. März mit regionalen Produkten das Gastronomie-Angebot in Friedrichshafen-Fischbach. Mit dem Start ist Betreiber Martin Saur, der viel Wert auf Bio-Produkte legt, mehr als zufrieden.

Friedrichshafen-Fischbach (dod) Das Gastronomie-Angebot an der Fischbacher B 31-Ortsdurchfahrt ist reichlich: Das italienische "La Taverna", die Restaurants der Hotels Maier, Traube und Koenigsaecker, die Pilsbar Graf-Zeppelin, die Bäckerei Schwarz und der Thai-Imbiss "Sawasdee". Jetzt gibt es noch einen weiteren Wettbewerber: "Burger vom Bodensee". Neben der Brunnisach, dort wo zuvor das vegane Restaurant "v2o" war, bieten Martin Saur und seine Frau seit dem 1. März Burger aus regionalen Bio-Zutaten an.

"Bis jetzt waren wir jeden Tag ausverkauft", sagt Saur zum Start und weiter, mit etwas Bedauern: "Ein Kunde kam sogar dreimal aus Hagnau und dreimal mussten wir ihm sagen, dass wir nichts mehr haben." Das am Ende nichts übrig bleibt, ist aber durchaus gewollt: "Im Moment machen wir so 50, 60 Burger jeden Tag, das erhöhen wir jetzt langsam", erklärt Saur, "es wäre ja schade, etwas wegzuwerfen." Denn auf den Wert seiner Zutaten legt er großen Wert: "Bis auf das Brötchen ist alles Bio", betont Saur, "das Fleisch hole ich etwa jeden Tag frisch bei Fairfleisch in Überlingen." Das knusprige Sesam-Brötchen kommt von Webers Backstube in Friedrichshafen. Saur strebt eine Bio-Zertifizierung seines Ladens an, in dem auch die Getränke ausschließlich bio sind. Der klassische Burger aus 120 Gramm Rinderhack, Tomaten, Gurke, Salat, roten Zwiebeln und selbst gemachter Sauce kostet ohne Beilagen fünf Euro, in der 200-Gramm-Variante 7,40 Euro. Saur stellt klar, dass die Burger bei ihm kein reiner Schnellimbiss sind: "Wir grillen das Fleisch in Ruhe und richten alles frisch, da kann das bei der dickeren Variante halt mal 15 Minuten dauern, bis der Burger fertig ist."

Für Saur ist es der erste gastronomische Betrieb. Wie er auf die Idee kam? "Ich und meine Frau essen selbst gerne Burger", sagt Saur lachend, "Freunde betreiben schon länger einen Burger-Laden, da dachten wir, wir machen auch einen auf." Dass der verkehrsgünstig gelegene Laden frei und der Vermieter schnell überzeugt war, war ihr Glück. In der Eröffnungsphase hat "Burger vom Bodensee" von 16 bis 21 Uhr geöffnet, ab April dann je nach Wochentag ab 11 oder 12 Uhr bis 20 oder 22 Uhr.