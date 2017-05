Friedrichshafen Neuer Leiter Dornier Museum: David Dornier löst Berthold Porath ab

David Dornier wird neuer Direktor des Dornier Museums Friedrichshafen. Er löst damit Berthold Porath ab, der das Luft- und Raumfahrtmuseum am Friedrichshafener Flughafen seit 2010 als Direktor geleitet hat.

Mit David Dornier übernimmt ein Mitglied des Stiftungsvorstands als neuer Museumsdirektor die Führung im Dornier Museums Friedrichshafen. David Dornier, geboren 1962 in Friedrichshafen und Nachfahre des Luftfahrtpioniers Claude Dornier, ist seit April vergangenen Jahres Sprecher der Dornier-Stiftung für Luft- und Raumfahrt. Das teilt Esther Perband, Mitglied des Stiftungsvorstands, mit.

Das Dornier Museum sei seit seiner Eröffnung 2009 zu einer festen Größe in der Region geworden, heißt es n der Mitteilung der Dornier-Stiftung. Mit dem Wechsel an der Spitze des Dornier Museums "gibt der Stifter Silvius Dornier, der kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte, das Museum in die Hände der nächsten Generation", heißt es weiter. Berthold Porath habe als Direktor das Dornier Museum seit 2010 "zu einem der erfolgreichsten Häuser am Bodensee gemacht". David Dornier sagt: „Wir alle sind Herrn Porath für die langjährige erfolgreiche Führung des Hauses zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Herr Porath hat das Dornier Museum zu einer Institution in der Region entwickelt. Ich habe mir vorgenommen, daran anzuknüpfen, und bin überzeugt, dass wir für die Herausforderungen der Zukunft mit einem sehr engagierten Team im Dornier Museum bestens gerüstet sind. Ich freue mich auf die Aufgabe und bin meinem Vater Silvius Dornier und meinen Geschwistern überaus dankbar, dass sie ihr Vertrauen hierzu in mich setzen.“

Nur sechs Monate nach der Eröffnung des Dornier Museums im Jahr 2009 war im Januar 2010 bekanntgegeben worden, dass die damalige Direktorin Christina Becker ihren Posten verlieren wird. Berthold Porath, damals Hälfer Messe-Projektleiter der "Klassikwelt Bodensee" und von "the electric avenue", wurde ihr Nachfolger als Chef des Dornier Museums. Seinen Posten hatte der am 1. April 2010 angetreten.