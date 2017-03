Friedrichshafen Neuer Hausherr im "Goldenen Rad"

Die Hamburger Novum-Group übernimmt das Hotel \"Goldenes Rad\" mit Restaurant und plant einen Ausbau der Bettenkapazität.

Friedrichshafen (kck) Draußen an der Fassade des Hotels hängt nach wie vor das "Best Western"-Logo, drinnen gibt es einen neuen Hausherrn. Zum Jahresbeginn hat die Hamburger Novum-Group das "Goldene Rad" in der Häfler Karlstraße übernommen. Die familiengeführte Hotelkette betreibt derzeit knapp 130 Hotels mit mehr als 14 000 Zimmern an über 40 Standorten in Europa. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs und führt das "Goldene Rad" mit Best Western als Franchisepartner fort, erklärte PR-Managerin Jasmin Christensen-Matassa auf Anfrage.

Das Häfler Haus ist eines von acht Hotels, die die Novum-Gruppe in den vergangenen Monaten übernommen hat, darunter in Wien, Prag, München oder Karlsruhe. Was macht eine Kleinstadt wie Friedrichshafen für das Unternehmen so interessant, das ja sonst eher in den Großstädten unterwegs ist? "Die attraktive Lage im Drei-Länder-Eck und der steigende, zahlungskräftige Tourismus am Bodensee", sagt Christensen-Matassa.

Ihr zufolge ist eine Erweiterung der Zimmer- und Bettenkapazität durch den Ausbau eines weiteren Stockwerks im Hotel geplant. An eine Vergrößerung hatten auch schon die vorigen Betreiber, die Brüder Kasimir und Philip Jehle, gedacht. Ursprünglich sollten im Obergeschoss des benachbarten Gebäudes in der Karlstraße, das der katholischen Gesamtkirchengemeinde gehört und in dem früher das Modegeschäft Trendhaus im Erdgeschoss untergebracht war, durch Umbauten weitere Hotelzimmer dazu kommen. Doch die Verhandlungen blieben erfolglos. Eine Neuauflage der Gespräche steht nicht an. Laut Ulrike Weiß, Leiterin des katholischen Verwaltungszentrums, seien "weder dem Vorsitzenden der Gesamtkirchengemeinde noch mir persönlich Bestrebungen der Novum-Gruppe bekannt, unser Gebäude Karlstraße 45 zu nutzen".

Für die Mitarbeiter des Vier-Sterne-Hotels indes ändert sich nach Aussage von Christensen-Matassa nichts. "Wir sichern die Arbeitsplätze in den übernommenen Betrieben vertraglich, eine Selbstverständlichkeit für uns und eine Herzensangelegenheit für viele Hoteliers."