Friedrichshafen-Manzell Neuer Abgaskamin für MTU-Werk 2 steht

Am Wochenende wurde der zweite Teil des 49-Meter Schornsteins montiert, Ende des Jahres folgt die Filteranlage für die Prüfstände. Anwohner, die jahrelang dafür gekämpft hatten, freuen sich über die Entwicklung

Nach fünf Jahren Diskussionen, Unterschriftenaktionen und einer Machbarkeitsstudie war es am Wochenende so weit: Seit Samstag, 11 Uhr, steht ein 49 Meter hoher Abgas-Sammelkamin im MTU-Werk 2. Damit werden künftig die Abgase der zwölf Prüfstände, die nach Angaben von Rolls-Royce Power Systems AG (RRPS) nach und nach angeschlossen werden, besser in der Luft verteilt. In der Vergangenheit war immer wieder schwarzer Rauch aus den alten Prüfstandskaminen aufgestiegen. Dabei handelte es sich um ungefilterte Diesel-Abgase, die bei der Prüfung besonders großer Motoren entstehen. Nachdem sich Anwohner Anfang Januar 2012 darüber beschwert hatten, hatte MTU lange immer wieder beteuert, technische Lösungen seien auf dem Markt nicht verfügbar, Abgasnachbehandlungssystemeseien für solch komplexe Prüfstände technisch nicht realisierbar. Doch Ende März 2015 gab der damalige Vorstandsvorsitzender Ulrich Dohle bekannt, dass eine technische Lösung gefunden worden sei. „Die Rußwolken haben für Unmut gesorgt. Auch wenn wir keine Grenzwerte verletzen, wollen wir uns dem Problem stellen und als guter Nachbar und verantwortungsvolles Unternehmen handeln“, sagte Dohle damals. Neben dem Kamin entsteht derzeit auch eine Filteranlage für zwei Prüfstände, auf denen Motoren mit stärkerer Rußentwicklung geprüft werden."Mit dem Jahreswechsel 2017/2018 werden dann die Abgase der ersten zwei Prüfstände über den neuen Kamin und die neue Filteranlage abgeleitet", teilt RRPS-Pressesprecherin Silke Rockenstein mit.

Mitarbeiter von fünf beauftragten Firmen arbeiteten am Freitag und Samstag mit dem MTU-Team an der Aufstellung des 27 Meter langen zweiten Teils des Kamins – das erste 22 Meter lange Stück war schon Ende Mai aufgestellt worden. „Wir hatten anfangs etwas Bedenken, da immer wieder Windböen vom See her die Arbeit erschwerten", erläutert Markus Vogel von der Abteilung Infrastruktur Engineering bei MTU. Doch am Ende konnten die Arbeiten wie geplant umgesetzt werden", freut sich Vogel. Wie RRPS mitteilte, war das 32 Tonnen schwere Rohr aus Karlsruhe angeliefert worden. Zwei Autokrane waren nötig, um den Kamin auf einen so genannten Mover zu hieven. Erst dann konnte das lange Stahlteil durch das Werk zur Baustelle transportiert werden. Die letzten Arbeiten fanden in 22 Meter Höhe statt, um beide Kaminteile stabil miteinander zu verbinden: „Zuerst wurde der Innenzug des Kamins vor Ort verschweißt und im Anschluss der Außenmantel mit 144 Hochfestigkeitsverbindungs-Schrauben verschraubt“, erklärt Vogel, der die Arbeiten koordinierte.

Anwohner Ralf Lattner, der 2012 sogar eine Unterschriftenliste initiiert hatte, freut sich über die Entwicklung: "Nun besteht wirklich Hoffnung, dass es bald besser wird mit Gestank und Rauch. Und dass bald auch die Filter eingebaut sind, ist gut", so der Familienvater.

Chronologie der Ereignisse

Seit Anfang 2012 kämpften Anwohner dafür, dass eine Abgasnachbehandlung an den Prüfstanden im MTU-Werk 2 eingebaut wird. Das geschah bisher: