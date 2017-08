Friedrichshafen Neue Schilder für mehr Ruhe in der Fußgängerzone Friedrichshafen

Neue Schilder für mehr Ruhe in der Fußgängerzone Friedrichshafen

Rollt künftig weniger unberechtigter Verkehr durch die Häfler Fußgängerzone? Die vom Gemeinderat vor einem halben Jahr beschlossenen Maßnahmen sind jedenfalls umgesetzt. Mitte Juli wurde zum Beispiel ein neuer Mitarbeiter für den Gemeindevollzugsdienst eingestellt.

Ein unscharfes Foto, hochgeladen über das Anliegenportal "Sag's doch", zeigt einen Transporter, der im Dunkeln durch die sonst verlassene Karlstraße fährt. "Auch heute Nacht seit 3.40 Uhr wieder reger Lieferverkehr", ist darunter zu lesen. Angebliche verstärkte Kontrollen seien der größte Flop, schreibt der Verfasser. "Es muss nun mal eine Lösung her, die die Ruhestörer aussperrt." Wie seiner oder ihrer Meinung nach eine solche Lösung aussehen könnte, ist dem Titel des Anliegens vom vergangenen Mittwoch zu entnehmen: "Keine Poller, keine Ruhe."

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass die Beruhigung der Fußgängerzone zuletzt Diskussionsthema in einer öffentlichen Ratssitzung war. Im vergangenen Februar entschied sich der Gemeinderat nicht ganz mehrheitlich gegen Poller an den Einfahrten. Mehr Kontrollen und zusätzliche Hinweise sollen stattdessen dafür sorgen, dass weniger unberechtigter Verkehr durch die Häfler Fußgängerzone rollt.

Der Beschluss wurde zwischenzeitlich umgesetzt, wie Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf SÜDKURIER-Anfrage bestätigt. Gut sichtbar seien zum Beispiel zusätzliche Schilder mit dem Hinweis "Fußgängerzone" aufgestellt worden. Sowohl vom Romanshorner Platz, als auch von der Friedrichstraße kommend, weisen seit Kurzem zudem unübersehbar Bodenmarkierungen auf den Beginn jenes Bereiches hin, in dem nur Fahrer mit Zufahrtsberechtigung sowie – zu bestimmten Zeiten – Andienverkehr etwas zu suchen haben.

Leider komme es immer wieder zu Verstößen, ist in der Reaktion der Stadtverwaltung auf den jüngsten "Sags-doch"-Eintrag zu lesen. Bei Kenntnis könnten diese geahndet werden, Verstöße – genaue Angaben und Beweisfoto vorausgesetzt – beim Rechtsamt angezeigt. Alle Händler im betroffenen Bereich seien angeschrieben und auf die geltenden Anlieferzeiten hingewiesen worden. "Eine durchgehende Kontrolle ist nicht möglich", heißt es außerdem. Zumindest aber mehr Kontrollen als zum Zeitpunkt der vergangenen öffentlichen Ratsdiskussion zum Thema sind mittlerweile möglich. "Mitte Juli wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter für den Gemeindevollzugsdienst eingestellt", berichtet Andrea Kreuzer. Mit dem neuen Kollegen sind insgesamt neun Mitarbeiter im Einsatz, wie die Stadtverwaltung auf eine SÜDKURIER-Anfrage Ende März mitgeteilt hatte. Zwar enden deren Aufgaben längt nicht dort, wo nun Piktogramme am Boden prangen. In der Fußgängerzone, dem laut Oberbürgermeister Andreas Brand ohnehin bereits "bestkontrollierten Bereich der Stadt", sollen die Kontrollen aber ausgewertet werden, hieß es Ende März. Dabei werde auch ein Augenmerk auf Wochenenden und Abendstunden gelegt. Und: "Kontrollen werden auch sehr früh morgens vorgenommen", wurde einem anderen "Sag's-doch"-Nutzer versichert.

Die personellen Voraussetzungen für diesen "punktuellen Ausbau des Kontroll- und Sanktionssystems" sollten laut Beschluss zunächst für zwei Jahre geschaffen werden. Ob's reicht? Nach einem Jahr sollen dem Gremium Ergebnisse präsentiert werden.