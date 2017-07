Friedrichshafen Neue Pflanzkübel als erstes Signal für Neugestaltung des Stadtbildes

Als erstes, sichtbares Signal des weiteren Aufwertens des Stadtbildes und der Aufenthaltsqualität in der Häfler Innenstadt sollen 40 kubische Pflanzkübel angeschafft und bepflanzt werden. Im Gegenzug werden Terrakottakübel entfernt. Hierfür müssen außerplanmäßige Ausgaben von bis zu 120 000 Euro im städtischen Haushalt bereitgestellt werden, weshalb sich die Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) am Montag mit dem Thema beschäftigt haben.

Mehrheitlich hat der Friedrichshafener Finanz- und Verwaltungsausschuss dafür gestimmt, dass maximal 120 000 Euro zur Verfügung gestellt werden, damit die neuen Metallpflanzübel beschafft und bepflanzt sowie bisherige Kübel aus Terrakotta aus der Innenstadt entfernt werden. Der Technische Ausschuss (TA) wird sich am Dienstag in öffentlicher Sitzung aus fachlichen Gesichtspunkten mit dem Pflanzkübel-Thema beschäftigen.

Grundsätzlich ist das Vorhaben Gestaltungskonzept gelobt worden. Stadträtin Mathilde Gombert (B 90/Grüne) sagte, ihre Fraktion habe eine Mail an die Stadtverwaltung gerichtet, mit Vorschlägen sowie Beispielen aus anderen Städten, was heute im TA diskutiert werden soll. "Wir sind für die Neugestaltung, aber es muss deutlich mehr getan werden", so Gombert. Erster Bürgermeister Stefan Köhler erklärte sinngemäß, darin gehe die Stadtverwaltung einig. So sollen Vorschläge für die Uferparkgestaltung (ISEK) auf die Innenstadt übertragen werden.

Stadträtin Sylvia Hiß-Petrowitz regte an, in Sachen neue Pflanzkübel eher über ein Verringern der Fahrbahnbreite in der Karlstraße nachzudenken, als dass die Durchgangsbreite von 1,50 Metern für Fußgänger unterschritten werde. Stadtrat Dieter Stauber (SPD) sprach von einen Interessenkonflikt zwischen Gastronomie und Spaziergängern, was die Durchgangsbreite von 1,50 Metern anbelangt. Stadtmarketing-Chef Thomas Goldschmidt sagte sinngemäß, dies werde im Zuge weiterer Schritte für das Gestaltungskonzept erörtert und eine Lösung erarbeitet.

Die im Verwaltungsvorschlag genannten 120 000 Euro sind kein Pappenstiel, weshalb es Nachfragen und Anregungen gab. CDU-Stadtrat Norbert Fröhlich mochte kaum glauben, dass so viel Geld notwendig ist: "Ich habe mich umgesehen und keine so teuren Pflanzkübel gefunden." Erster Bürgermeister Köhler wie auch Stadtbauamtsleiter Wolfgang Kübler entgegneten, dass solche Möblierungen für den öffentlichen Raum durchaus deutlich teurer sind als herkömmliche, weil robuster und langlebiger. Stadtrat Eberhard Ortlieb (Freie Wähler) regte mit Blick auf die Kosten eine Anfrage bei der Zeppelin GmbH an, ob etwa dessen Ausbildungszentrum eine Kleinserie solcher Metallpflanzkübel fertigen könne.

Außerdem kamen im FVA Fragen auf, ob die Metallpflanzkübel wirklich besser seien als jene aus Terrakotta, zum Beispiel im Hinblick auf Temperaturentwicklungen und das den Aufwand beim Gießen anbelangt – und ob denn ein Gärtner gefragt worden sei. Stadtbauamtsleiter Wolfgang Kübler entgegnete, dass es in der Stadtverwaltung Diplom-Fachkräfte sowie gelernte Gärtner gibt. Diese hätten keine Probleme in Sachen Pflanzkübel aus Metall geäußert.

Das Gestaltungskonzept

Es soll nur eine Sorte und Farbe in maximal zwei Größen verwendet werden – mit einer Fläche von 0,40 Quadratmetern je Trog. Das Abgrenzen und Gestalten mit Pflanzen ist erlaubt, mit Zäunen oder sonstigen Abtrennungen jedoch nicht. Abfall: Private Behälter sollten soweit möglich nicht in direkter Sicht von öffentlichen Verkehrsflächen aufgestellt werden.

Die Richtlinien im Gestaltungskonzept

"Jeder kann einen Beitrag leisten", heißt es im Flyer zum Gestaltungskonzept der Stadtverwaltung für die (Innen)Stadt. Eine Skizze mit Beschreibungen umfasst acht Punkte, die beachtet werden sollen.