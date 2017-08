Friedrichshafen Neue Gleise müssen gestopft werden

Bahn kündigt Arbeiten für September im Bereich des Stadt- wie des Hafenbahnhofs von Friedrichshafen an. Nachts werden die Maschinen auch laufen.

Friedrichshafen (dim) Die Gleisbau-Arbeiten, die die Bahn ab Montag, 4. September im Bereich des Stadt- wie des Hafenbahnhofs ankündigt, haben einen unmittelbaren Bezug zu Arbeiten in der ersten Jahreshälfte. Damals waren neue Gleise verlegt worden. Und der Schotter, auf dem diese liegen, müsse nachverdichtet werden, wie ein Sprecher der Bahn jetzt in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte. Dazu werde eine Stopfmaschine eingesetzt, mit der kleine Mengen Schotter unter die Gleise gestopft werden, wo dies nötig sei. Der Sprecher sagte auf Nachfrage, dass die Arbeiten deshalb wahrscheinlich nicht so geräuschintensiv seien wie die Neubau-Arbeiten in der ersten Jahreshälfte. Damals ließ die Bahn neue Gleise verlegen und neue Weichen einbauen. Für die nun geplanten Restarbeiten seien auch nur kleine Mengen an Schotter nötig. Gestopft werden müssen die Gleise, um Setzungen auszugleichen.

Der nächtliche Baulärm während des Neubaus der Gleise hatte Uwe Barkmann auf die Palme gebracht. Er wohnt mit seiner Familie an der Paulinenstraße. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Andreas Brand hatte sich Barkmann über den Lärm beschwert. Brand hatte die Beschwerde Barkmanns zum Anlass genommen, einen Brief an die Bahn zu schreiben. Mehr kann die Stadt nicht tun, denn die nächtlichen Arbeiten sind zulässig – eine gesetzlich festgelegte Lärmgrenze gibt es dafür nicht.

Die im September bevorstehenden Arbeiten seien im Gesamtbudget von rund neun Millionen Euro beinhaltet, sagte der Bahnsprecher. Für die Stopfarbeiten der neuen Gleise hat die Bahn einen Zeitraum von 4. bis 24. September vorgesehen. Die auch für die Nachtstunden angekündigten Arbeiten seien nötig, so der Bahnsprecher, da der Zugverkehr nicht unterbrochen werden solle.

Nach den Arbeiten im September sind von der Bahn in den Bereichen des Häfler Stadt- wie des Hafenbahnhofs in nächster Zeit keine weiteren Bauarbeiten geplant. Erst mit der Elektrifizierung der Südbahn, die 2018 auf dem Abschnitt zwischen Ulm und Friedrichshafen begonnen werden soll, werde es wieder Bauarbeiten geben.