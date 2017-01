Friedrichshafen Neue Fahrzeuge für Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen plant, zwei neue Fahrzeuge anzuschaffen.

Eindrücklich schilderte Louis Laurösch, Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen, den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) die Notwendigkeit der geplanten Neuanschaffungen. "Unser Tanklöschfahrzeug ist 19 Jahre alt und in jedem Einsatz als erstes zur Stelle gewesen", erklärte Laurösch. In letzter Zeit habe es große Probleme mit der Elektronik gegeben. "Ende des Jahres haben wir es für 39 000 Euro verkauft", so der Stadtbrandmeister. Geplant ist, ein kleineres wendigeres Fahrzeug für die Stadtmitte anzuschaffen, in dem sechs Feuerwehrleute Platz hätten. Kostenpunkt: 375 770 Euro, wovon das Land rund 90 000 Euro trägt. Außerdem benötige die Ölwehr ein neues Wechsellader-Fahrzeug für rund 157 794 Euro. Hier gebe es keinen Zuschuss vom Land. Der FVA sprach einstimmig die Beschlussempfehlung aus. Am 13. Februar entscheidet der Gemeinderat über die Neuanschaffung.