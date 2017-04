Friedrichshafen Neue Einkaufswelt am Buchhornplatz  C&A wird wiedereröffnet

Der C&A in Friedrichshafen wird am Donnerstag, 27. April, wiedereröffnet. Damit wurde der Laden am Buchhornplatz zum vierten Mal seit 1985 umgebaut.

Von außen sind die Veränderungen deutlich zu sehen: Der C&A am Buchhornplatz zeigt sich in neuem Gewand. Neugierige linsen am Mittwochmorgen bereits durch die Schaufenster. Offizielle Wiedereröffnung ist aber erst am morgigen Donnerstag, 11 Uhr, mit Gutscheinen, Geschenken und Programm.

"Die Läden werden bundesweit modernisiert", sagt Hans-Peter Ennemoser, Leiter der Marketing-Kommunikation bei C&A. Modern heißt, dass die Kunden von außen in den Laden schauen können. Neu ist außerdem, dass "die Artikel gut und schön ausgearbeitet sind", sagt Julia Schmidt. Sie ist im Regionalmerchandising tätig und dafür zuständig, dass die Waren ansprechend präsentiert werden. "Wir bauen jetzt nach Welten auf", erklärt sie. Die klassische Trennung bleibt zwar: Im Erdgeschoss findet sich alles für die Frau. Im Obergeschoss werden Männer und Kinder fündig.

Aber: Jacken, Hosen, Pullover, Blusen und Co. werden in den Themenwelten und an verschiedenen Stationen im Laden eigens inszeniert. Den Kunden werden die Kleidungsstücke in Kombinationen und mit Accessoires gezeigt. Einrichtungselemente – wie die horizontal verlaufende Deckenabhängung und das LED-Beleuchtungskonzept – sollen diese gewollten Effekte unterstützen. Die Umkleiden sind geräumiger. Es gibt freies Internet und Handyladestationen. Für den Laden ist es der vierte Umbau seit Eröffnung im Jahr 1985. Das Personal wird sich in etwa verdoppeln. Der Umbau sei ein ganz klares Bekenntnis an die Stadt Friedrichshafen, sagt Ennemoser.