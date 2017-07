Friedrichshafen Neue Computer für alle Schule

Die Häfler Schulen bekommen neue Computer-Ausstattungen und arbeiten künftig mit einer Schulverwaltungs-Cloud. Außerdem sollen weitere Breitband-Internetzugänge gelegt werden.

Der Gemeinderat hat dieses Rundum-Paket in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Immer wieder gab es in der Vergangenheit öffentlich Kritik von Lehrern, die sich über schlechte Datenleitungen und veraltete PCs beschwerten. Regine Ankermann (Grüne) las einen solchen Beschwerdebrief in der Sitzung vor. "Wir entlassen Gymnasiasten mit mangelnden PC-Kenntnissen und haben frustrierte Lehrer", sagte sie. Ankermann forderte die Verwaltung auf, die Lehrer bei der Einführung der Cloud und der sogenannten ThinClients, also Terminals, die an die Cloud angebunden sind, eng zu begleiten und ihnen bei technischen Problemen fortlaufend zeitnahe Hilfe zu geben.

Die Kritik wollte Oberbürgermeister Andreas Brand nicht unkommentiert stehen lassen: "Wir wissen, dass wir in der Vergangenheit Defizite hatten, wir versuchen aber nun die Probleme zu lösen und haben dafür Gelder freigemacht." Die neuen Arbeitsplätze, die die alten PCs ersetzen, kosten rund 100 000 Euro. Die Verwaltung rechnet mit jährlichen Kosten von insgesamt rund 300 000 Euro.