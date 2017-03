Friedrichshafen Neue Blumenwiesen bringen Insekten zurück

Internationale Fachtagung der Bodensee-Stiftung für Kommunen zur Förderung von Insekten.

Insekten haben es immer schwerer in der vom Menschen kultivierten Landschaft und verschwinden zunehmend aus der Natur. Was eine Kommune dagegen unternehmen kann, war Thema einer Tagung, zu der die Bodensee-Stiftung für Natur und Kultur nach Friedrichshafen eingeladen hatte. Grundlage aller Bemühungen, so wurde deutlich, ist die Rückkehr zur Blumenwiese. Vertreter von Kommunen und Naturschutzverbänden aus Ländern rund um den Bodensee hatte die Stiftung ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen, um Projekte vorzustellen, wie die Landschaft wieder bunter werden kann, sodass Insekten bessere Lebensräume vorfinden. An den Pflanzen hängt es nämlich, stellte der Biologe Bernd Dittrich aus Binningen bei Singen fest, als er der Frage nachging: "Wie macht man's richtig mit der Blumenwiese?"

Eine Pflanzenart beherberge und ernähre bis zu 100 Insektenarten: "Ist die Pflanze nicht da, fehlen auch die Insekten." Um eine richtige Blumenwiese nach dem Vorbild der Natur zu bekommen, braucht es viel Wissen, das die Tagungsteilnehmer aus seinem Vortrag interessiert aufnahmen. Es habe sich zum Beispiel bei Versuchen herausgestellt, dass die völlig unterschiedlichen Samen am besten von Hand gesät werden. "Landwirtschaftliche Sämaschinen sind für eine Sorte Samen vorgesehen", erklärte er. Sie streuen unregelmäßig und meist zu tief. Außerdem: Die gewachsene, bunte Wiese muss rechtzeitig gemäht werden, damit auch kleine und spät wachsende Pflanzen genug Licht und eine Chance zum Aufwachsen bekommen, widersprach er dem Impuls, blühende Blumen nicht zu mähen. Die Mahd im Juli oder August sei zu spät, eine solche Wiese kollabiere nach ein paar Jahren.

Wie bunte Wiesen in Friedrichshafen gefördert werden, erläuterte Tillmann Stottele von der Abteilung Umwelt und Naturschutz. Seit 2000 seien die Obstwiesenflächen auf Häfler Grundfläche um ein Drittel zurückgegangen. Aber einfach nur Obstbäume zu schützen, greife nicht weit genug. Es stellte sich bei Untersuchungen heraus: Für eine naturnahe Obstbaumwiese muss auch das Grünland bedacht werden. Ein Förderprogramm soll Landwirte ermutigen, Obstbäume und die Wiesen darunter naturfreundlich zu bewirtschaften. Die Förderung belohnt solche Mühen mit Zuschüssen, sagte Stottele. Die Stadt habe dafür in diesem Jahr 40 000 Euro vorgesehen – kommendes Jahr könnten es 80 000 Euro werden.