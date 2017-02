Friedrichshafen Nele aus Friedrichshafen bei "The Voice Kids"

Ob die 14-jährige Sängerin vom Bodensee bei der Talentsuche des Fernseh-Senders Sat1 eine Runde weiter kommt, entscheidet sich am Sonntag.

Ihren ersten Auftritt hatte Nele 2012 beim Geburtstag ihrer Mutter, wie die Presseagentur mitteilt, die die Show "The Voice Kids" des Fernseh-Senders Sat1 betreut. Die 14-Jährige dichtete für ihre Mutter das Lied "Life is Life" von Opus um. Danach sang die 14-Jährige im Volksensemble ihrer Schule und schrieb eigene Songs. Bei der zweiten Blind-Audition am Sonntag, 12. Februar um 20.15 Uhr in Sat1 will Nele mit dem Pretender-Song „Don‘t get me wrong“ erfolgreich sein. Sie muss Nena und Larissa Kerner sowie deren Coach-Kollegen Mark Forster und Sasha überzeugen, damit sie eine Runde weiter kommt.