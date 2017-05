Die Power-Röhre gibt am 24. Mai ein Konzert im Theater Atrium

Die Sängerin Natascha Flamisch und die sechsköpfige Band Back To Blues lassen es im Theater Atrium in Friedrichshafen krachen – am Mittwoch, 24. Mai, um 20 Uhr. Natascha Flamisch, die Röhre aus Wien, ist ein Ereignis. Mit Gefühl, Temperament und Frauenpower sorgt sie für Gänsehaut. Zusammen mit ihren Männern – alle Profimusiker – zelebriert sie erstklassigen Gitarren-Bluesrock mit kraftvoll und dynamisch gespielte Bläserriffs und Grooves. Rockig, funky, jazzig – abwechslungsreich wird der Blues in all seinen Facetten ins neue Jahrtausend katapultiert. Es heißt nicht umsonst „High Energy Blues Party“, wenn diese Herrschaften aufkreuzen!

Der SÜDKURIER schrieb über Natasche Flamisch: „So gewaltig ist ihre Stimme, so hinreißend ihr Charme und so umwerfend ihr Sex-Appeal, dass die Band sie bedingungslos hofiert.“ Und über ein anderes Konzert: "Sie sang, dass es krachte – große Stimme, große Souveränität".

Eintritt 13/15 Euro, Reservierung unter Telefon 0 75 41/3 17 26.