Friedrichshafen Narrenzunft Wald-Schrat: Vorstandsmitglieder werden im Amt bestätigt

Dorffest und 30-jähriges Bestehen: Die Narrenzunft Wald-Schrat hat sich viel vorgenommen.

Friedrichshafen (baf) Die Narrenzunft Wald-Schrat Raderach ist auch außerhalb der Fasnet eine muntere Truppe. Bei der Hauptversammlung hatte Zunftmeister Björn Seifermann jedenfalls allerhand zu tun, das Humorpotenzial der Anwesenden in Schach zu halten. Ob Jahresrückblick oder -vorschau: nichts blieb vor ihren Kommentaren verschont. Und selbst als es ums Allerheiligste eines jeden ernsthaften Narren ging – ein ordentliches Häs – saßen die Sprüche locker. Der Strafenkatalog für Schlampereien bei der Arbeitskleidung wurde jedenfalls auch nicht bierernst genommen.

Dabei kam das Filzhäs in der "riesig langen" Saison so häufig wie nie zum Einsatz: Zunftmeister Seifermann bilanzierte 14 Umzüge an sieben Wochenenden. Beinahe vom Winde verweht wurde das Aufstellen des Narrenbaums. Erstmals, so Seifermann, sei der Freitagsball so gut besucht gewesen wie der traditionelle Sonntagsball. 2391 Euro schwemmten die Bälle in die Kasse. Dennoch musste Kassiererin Andrea Koller ein Minus von 692 Euro auf dem Konto vermelden. Die Ausgaben im vergangenen Jahr für sämtliche närrische Aktivitäten hatten sich auf 18 955 Euro belaufen. Auch Filz für neue Häser musste gekauft werden.

Für das kommende Jahr wirft ein großes Ereignis seine Schatten voraus: Am 20. Januar 2018 wird die Zunft in der Rotachhalle ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Bis dahin gibt es weitere Vorhaben zu stemmen. Anfang Oktober wollen die Narren mit weiteren Vereinen ein Dorffest auf die Beine stellen. Und zur Eröffnung der Fasnetssaison am 11.11. soll ein Partyschiff in See stechen.

Vorstand

Zwei Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt: Raphaela Seifermann (Schriftführerin) und Michaela Schmidt (Häswart). Die übrigen Vorstandsposten standen nicht zur Wahl: Björn Seifermann (Zunftmeister), Stephan Huber (stellvertretender Zunftmeister), Andrea Koller (Kassiererin) und Viola Meßmer (Häswart).