Friedrichshafen/Immenstaad Narren fiebern der Fasnet entgegen

Zahlreiche Narren können es kaum erwarten – am Dreikönigstag ist es endlich soweit: Die "Fünfte Jahreszeit" beginnt.

Zum Start in die närrische Saison steht bei den Zünften in Friedrichshafen einiges auf dem Programm. Die Mitglieder der Narrenzunft Kluftern treffen sich zur Fasnetserweckung am 6. Januar um 19 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Kluftern. "Es gibt Grillwurst, Punsch und Glühwein. Dann machen wir einen Erweckungstanz und anschließend gibt's die Narrentaufe, umrahmt von der Lumpenkapelle Kluftern", erzählt Zunftmeister Andreas Lamm. Danach seien alle – nicht nur die Mitglieder – herzlich in die Zunftstube zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Die Zunftstube befindet sich im Keller der Grundschule.

Haben die Narren den Dreikönigstag hinter sich gebracht, geht es erst richtig los. Der Terminkalender der Zunft ist prall gefüllt. Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr: der Regionenball Bodensee. Lamm: "Wir sind Mitglied im Alemannischen Narrenring und organisieren den Ball dieses Jahr." Er findet am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr in der Brunnisachhalle Kluftern statt. "Nur Hästräger unseres Ringes dürfen kommen. Daher erhoffe ich mir nach dem Programm am Anfang, eine tolle und bunte Party", sagt Lamm. Den weiteren Verlauf der Fasnet wünscht er sich friedlich sowie unfallfrei. Und: Dass die Zuschauer an den Umzügen und natürlich auch die Mitglieder der Zunft viel Spaß haben. "Wenn es dazu an den Umzügen immer schönes Wetter hat, umso besser", meint Lamm.

Die Narrengesellschaft der Immenstaader Hennenschlitter begrüßt die Fasnet am 6. Januar um 12.04 Uhr nach dem Läuten der Kirchenglocken mit lautem Einschnellen der Karbatscher. "In diesem Zusammenhang tritt auch das neue Prinzenpaar der Fasnet 2017 erstmals offiziell in Aktion. Im Anschluss daran geht es traditionell in die Häuser von Immenstaad, um dort große Freude zu verbreiten", erzählt Rüdiger Dube, Zweiter Narrenvater.

Große Vorfreude auf die kommenden Wochen herrscht in der Narrenzunft Schussenhexe Mariabrunn-Eriskirch. "2016 sind wegen der Belegung der Wilhelm-Schussen-Halle durch Flüchtlinge sowohl die Hexenparty als auch der Kinderumzug ausgefallen", blickt Tanja König, Pressewartin der Narrenzunft, zurück. Deshalb, so sagt König im Namen der zirka 120 aktiven Vereinsmitglieder, freue sich die Zunft, dass dieses Mal beide Veranstaltungen stattfinden können. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren, denn die Hexenparty in Mariabrunn startet schon am 7. Januar um 20 Uhr. "Wir erwarten an diesem Abend einige Narrenzünfte sowie Lumpenkapellen – es wird sicherlich bis in die frühen Morgenstunden gefeiert", sagt König. Am darauffolgenden Tag findet der Kinderzunftmeisterempfang statt und im Anschluss der Kinderumzug durch Mariabrunn. Start des Umzuges ist um 14 Uhr.

Am Kinderumzug nimmt auch die Häfler Narrenzunft Seegockel teil. Nachdem sie am 6. Januar mit der Hexenerweckung in Hofen und dem anschließenden Gschellabstauben im Graf-Zeppelin-Haus in die Fasnet starten, beginnt das närrische Treiben. "Die Hexentaufe ist am Vorabend des Gumpigen Donnerstags, dann das Schulenausräumen am Gumpigen sowie das Narrenbaumstellen und der Rathaussturm", zählt Zunftmeister Oliver Venus einige wichtige Ereignisse auf. In diesem Jahr gebe es zudem zum ersten Mal eine Narrenmesse. Diese findet am Gumpigen Donnerstag in St. Canisius statt, bevor es zum Rathaussturm geht.





Erste Fasnet-Termine

Einige Veranstaltungen zu Beginn der närrischen Zeit:

Freitag, 6. Januar:

Hexenerweckung der Buchhornhexen, Hofen, von 18.30 bis 19.30 Uhr

Erweckung der Berger Schotterwälder, Schulhof Berg, 17.30 Uhr

Gschellabstauben, Friedrichshafen, Graf-Zeppelin-Haus, 20 Uhr

Samstag, 7. Januar:

Narrenbaumstellen Taldorf, 14 Uhr

Karbatschentraining, Immenstaad, vor der Linzgauhalle, 14 bis 15.30 Uhr

Hexenparty Mariabrunn, Wilhelm-Schussen-Halle, 20 Uhr

Dämmerungsumzug Untersiggingen, 16.30 bis 22 Uhr

Eröffnungsball Ailingen, Rotachhalle, 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr

Fasnetsopening Vollgasparty, Argentalhalle Laimnau, 20 Uhr

Fasnet Opening, Bahnhof Fischbach, 23 Uhr

8. Januar: