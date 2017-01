Friedrichshafen Nächste Runde im Stiftungs-Streit

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin reicht Klage beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen ein. Der Beginn eines wohl jahrelangen Rechtsstreits.

Beim Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag haben sich beide Männer noch höflich die Hände gereicht. Fünf Tage später macht Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin wahr, was er seinem "Gegenspieler", Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, im Vorfeld mehrfach angekündigt hatte. Weist das Regierungspräsidium (RP) Tübingen als zuständige Stiftungsbehörde seinen Antrag ab, die "alte" Zeppelin-Stiftung von 1908 wieder herzustellen, werde er den Rechtsweg beschreiten.

1947 wurde die Stiftung auf die Stadt Friedrichshafen übertragen – zu Unrecht, meint der Graf. Am Freitag und damit knapp vier Wochen nach dem RP-Entscheid vom 20. Dezember reicht der Urenkel des Luftschiffpioniers zusammen mit seinem Sohn Frederic fristgerecht die Klage dagegen beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen ein. Das RP hatte nach über einjähriger Prüfung entschieden, die Anträge der Zeppelin-Nachfahren seien sowohl unzulässig als auch unbegründet. Bereits im Dezember nach der "Abfuhr" aus Tübingen zeigte sich Brandenstein-Zeppelin überzeugt, diese Entscheidung werde vor Gericht letztinstanzlich keinen Bestand haben. Die Rechtsexperten der Stadt Friedrichshafen hingegen sind sich sicher, dass der Kläger auch vor dem Verwaltungsgericht unterliegen werde. Die Positionen sind verhärtet wie eh und je.

"Wir haben diese Klage zunächst auf das formal Notwendigste beschränkt, um die entsprechenden Fristen zu wahren“, erklärt Rechtsanwalt Andreas Staudacher, der Brandenstein-Zeppelin vertritt. Hauptsächlich geht es dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht darum, zunächst Akten einsehen zu dürfen, die die Stadt oder der Landesrechnungshof bisher nicht herausgerückt hätten. Das sei nur durch die Einwirkung eines Gerichts möglich. Die umfassende Akteneinsicht sei nötig, um die Klage "in zielführender Form zu begründen" und vollständige Transparenz herzustellen, so Staudacher. Denn sowohl vonseiten der Stadt als auch des Landes Baden-Württemberg hätte es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Stellungnahmen gegeben, in denen berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Übergangs der Stiftung auf die Stadt geäußert worden sind. Auf Basis dieser Unterlagen soll die Klage umfassend begründet werden.

Man habe keine Einsicht in städtische Akten verweigert, weil Brandenstein-Zeppelin bei der Stadt keinen Antrag auf Akteneinsicht gestellt und darauf auch gar keinen Anspruch gehabt habe, erklärt die Stadtsprecherin Monika Blank auf Nachfrage. Die Antragsteller hätten Gelegenheit gehabt, die beim Regierungspräsidium geführte Akte einzusehen; die Hinzuziehung weiterer Unterlagen habe das RP abgelehnt. Trotzdem begrüße die Stadt ausdrücklich das nun eröffnete verwaltungsrechtliche Verfahren, das "endlich dauerhafte Rechtssicherheit" bringen werde.

Die nun von Brandenstein-Zeppelin eingereichte Klage richtet sich allerdings nicht gegen die Stadt Friedrichshafen, sondern gegen das Land Baden-Württemberg. Trotzdem will die Stadt als Eigentümerin der Stiftung am Verfahren beteiligt werden und beabsichtigt daher, die Beiladung zu beantragen, teilte Blank auf Anfrage mit.

Damit läuft der Streit um die Stiftung auf eine womöglich jahrelange Auseinandersetzung vor Gericht hinaus. Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin hat mehrfach seinen Willen bekundet, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Rechtsweg

Wie geht es jetzt weiter? Nach Eingang der Klage fordert das Verwaltungsgericht Sigmaringen von Brandenstein-Zeppelin auf, die Klage zu begründen. Ferner wird dem Regierungspräsidium als Beklagte die Klage durch das Gericht zugestellt, verbunden mit der Bitte um eine Stellungnahme sowie um Vorlage der einschlägigen Verfahrensakten im Original. Die Entgegnungen des RP, die beim Gericht eingehen, werden auch den Zeppelin-Nachfahren zugänglich gemacht. Sehen sich die Richter ausreichend über den Fall informiert, werden sie einen Termin für die mündliche Verhandlung festlegen. Gegen den Urteilsspruch der Sigmaringer Richter kann sich die unterlegene Partei des Rechtsmittels der Berufung bedienen. Die ist jedoch nur zulässig, wenn sie vom Verwaltungsgericht oder auf besonderen Antrag vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim zugelassen worden ist. (kck)